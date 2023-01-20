В последнем номере "НГ" опубликовала статью о реакции костанайских чиновников на поправки в Закон "О противодействию коррупции", которые президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал 3 января этого года. Они предусматривают жесткие штрафы и даже увольнение за превышение расходов госслужащих над доходами.

Фото из архива "НГ"

Мы поинтересовалась, как к этим поправкам относятся местные госслужащие и готовы ли они озвучить свои зарплаты, информацию о местах проживания и марках служебных и личных авто.

Стандартный срез на открытость "НГ" проводит регулярно. Как правило - после назначения нового акима области, которым в декабре 2022 года стал Кумар Аксакалов. На этот раз, как говорится, все пазлы сошлись.

Ответы нынешних руководителей сравнивали с предыдущими. Кумар Аксакалов ответил на наш запрос 19 января и в итоге практически скопировал ответы своих заместителей, пояснив, что "каждый имеет право на семейную и личную тайну".

Напомним, что акиму области, как и всем госслужащим, зарплату платят налогоплательщики, которые имеют право знать, сколько денег из госбюджета чиновник получает и на что их тратит.

- Заработная плата установлена Постановлением РК # 646 ДСП от 16 октября 2017 года "Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет бюджета", - ответил руководитель аппарата акима области Марат САНДЫБАЕВ. - Аким Костанайской области ездит на служебной машине марки Chevrolet Tahoe.

На вопросы о жилье и личном автомобиле Аксакалов не ответил. В отличие от своих предшественников - Сергея Кулагина, Нуралы Садуакасова и Архимеда Мухамбетова, которые не делали тайны из бюджетных средств, за счет которых им платят зарплаты, содержат их служебные авто, дома и даже целые резиденции. Кстати, в какой квартире живет Аксакалов - служебной, арендованной или личной - также до сих пор неизвестно. Аким сообщил лишь, что не будет жить в резиденции, а служебной квартиры у него нет. В общем, удивительно закрытый аким области...

Что конкретно отвечали нам бывшие акимы Костанайской области? Какая зарплата у прокурора Костанайской области Берика Абилова? В каком доме живет аким Костаная Марат Жундубаев? И на каком служебном автомобиле ездит начальник ДП Ерлан Омарбеков? Читайте ниже на нашем сайте в статье "Роскошь есть, открытости не надо?" и в свежем печатном номере"НГ".