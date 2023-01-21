Первые итоги передачи половины контейнерных площадок Рудного в руки нового подрядчика ТОО «L-Traiding» озвучили 20 января на выездном брифинге возле контейнерной площадки дома № 12 по ул. Гагарина.

Эту стоянку выбрали не случайно. Ещё вчера здесь стояли баки ТОО «Рудный-Ажар-2006». Их пока оставили лежать в снегу, чтобы сотрудники фирмы могли забрать свое имущество.

- Есть проблема, что с декабря ТОО «Ажар» не вывозило мусор с нескольких контейнерных площадок, - сообщил заместитель акима Рудного Азамат ИСКАКОВ. – Почему мы собрались именно у дома № 12 по ул. Гагарина? Если бы вы были здесь вчера, то вы бы увидели на месте желтых контейнеров небольшой полигон ТБО. Гора мусора была огромной, 12 кузовов вывезли, чтобы поставить здесь новые контейнеры. Мы сейчас ликвидируем несанкционированные свалки не только на тех площадках, которые перешли от «Ажара» к «L-Traiding». Этим занимается одна бригада. Другая бригада ликвидирует свалки, независимо от принадлежности контейнеров. Пока мы думаем над тем, будет ли взыскиваться с «Ажара» деньги за ликвидацию свалок на обслуживаемых ими площадках.

Искаков отметил, что с 1 февраля рудничане, чьи площадки обслуживает выигравший конкурс «L-Traiding», будут платить за услуги вывоза ТБО новой компании. Пока это можно сделать только через пункты ЕРЦ. Вопрос альтернативных способов оплатыпрорабатывается. Платить будут на основании нового публичного договора с ТОО «L-Traiding».

- Мы проводим инвентаризацию адресов, которые входят в зону обслуживания этих площадок, - добавил Искаков. – Жителей призываем быть сознательными, чтобы новая компания не вывозила мусор без оплаты. Я сам выношу мусор на эту стоянку, наблюдал за этой свалкой. Пока у меня предоплата в «Ажаре», но с 1 февраля начну платить за услуги ТОО «L-Traiding».

Всего в Рудном 132 контейнерные стоянки. Из них отремонтированы 68, а новые евроконтейнеры установили на 39-ти. В акимате обещают, что до 1 февраля новые баки поставят на всех стоянках, на которые разыграли конкурс. На остальные площадки новые контейнеры поставят после дополнительного конкурса. Всего же до конца года в Рудном должно появиться около 1 000 новых евроконтейнеров.

Ответил Искаков и на критику новых контейнеров - в iKomek приходят жалобы на то, что они не оборудованы педалями для открытия крышек.

- Сразу скажу, педали - это удорожание затрат на их покупку, - отметил Искаков. – Само состояние контейнеров с педалями, при нынешнем отношении жителей к имуществу… это будет неправильно.

Директор «L-Traiding» Ринат ИШБУЛАТОВ презентовал новую единицу спецтехники. Правда, пока вместо обещанных двух мусоровозов от ТОО «СарыАркаАвтопром» его предприятие выпустило на вывоз ТБО транспорт, выкупленный у другой казахстанской фирмы.

- Мы всё ещё ждём, когда «СарыАркаАвтопром» доделает наш заказ и мы получим новую технику, - отметил Ишбулатов. – Ориентировочно это произойдет в феврале. Пока нам хватает двух машин. «СарыАркаАвтопром» обещала нас пригласить, когда на машины будут устанавливать специальные установки. Их заказали в Турции, сейчас они в пути, где-то в Грузии. Как приедут, установят на раму и мы получим готовые машины.

Корреспондент «НГ» поинтересовался у Ишбулатова и Искакова – не получится ли так, что в итоге одного монополиста, коим раньше был «Ажар», заменит другой, в лице ТОО «L-Traiding»? Заместитель акима Рудного ответил, что надеется на продолжение работы «Ажара» в городе.

- У них есть возможность показать себя, показать свою конкурентоспособность и повысить качество услуг по вывозу мусора со своих контейнерных стоянок, - ответил Искаков. – Мы не хотим, чтобы «Ажар» ушел. Нам бы хотелось, чтобы на рынке было несколько фирм, которые одинаково ответственны в рамках заключенного договора.

В ТОО «Рудный-Ажар-2006» пока воздерживаются от комментариев, обещая объяснить свою позицию позже.

Фото Георгия ГОВОРОВА