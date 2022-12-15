Акимат Рудного торжествует: и тариф почти утвержден, и проблему брошенных стоянок с 15 декабря взяла на себя новая фирма. На презентации новых бюджетных евроконтейнеров и современного мусоровоза ТОО «L-Traiding» присутствовал аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ. Он активно общался с журналистами, говорил о планах на будущее, но главный вопрос пока остается открытым - помогут ли все эти меры закрыть мусорную проблему в городе?

- Новый тариф уже утвержден - 435 тенге с учетом НДС для физлиц (389 тенге без НДС), - сообщил заместитель акима Рудного Азамат ИСКАКОВ. - Нужно еще около 10 дней, чтобы утвердить его в министерстве юстиции. Это тариф абсолютно для всех мусоровывозящих компаний. Нам бы хотелось, чтобы никто не уходил с рудненского рынка. С учетом того, что ТОО «Рудный-Ажар-2006» ушло с 21 стоянки, можно сказать, что у них есть запас контейнеров. Это во-первых. Во-вторых, у них не такие логистические разрывы. И мы рассчитываем, что теперь они будут успевать вовремя, то есть ежедневно вывозить свой мусор. Мы пока не видим такой картины. Хотя, надо отдать должное, ТОО «Ажар» начало вывозить скопившийся на их стоянках мусор.

Презентацию новой техники ТОО «L-Traiding» провели во дворе дома №29 по пр. Комсомольский. Директор фирмы Ринат ИШБУЛАТОВ, отвечая на вопросы «НГ», сообщил, что его фирма работает с 2015 года и раньше работала только внутри ССГПО. С 2020 года «L-Traiding» вывозит мусор по заявкам акимата с несанкционированных свалок.

- Мы готовы к разным рискам, многое зависит и от жителей города, которые захотят перезаключить с нами договоры, - сказал Ишбулатов. - Мы подписали с отделом ЖКХ меморандум, открыли абонентский отдел на ул. Мира, 12, 3 этаж, 301 кабинет. Пока мы ни одного договора не заключили, но начнем с 14 декабря. У нас есть один манипулятор, еще три мы закупаем. Мы будем участвовать в конкурсе, мы готовы работать и на других площадках. Первую машину мы приобретали за собственные средства, остальное будем докупать в лизинг. У нас есть вакансии, мы готовы набирать новых сотрудников.

Здесь же установили новые евроконтейнеры, которые закупил за счет бюджета акимат города. По поручению Испергенова их должны до вечера 15 декабря установить на всех оставленных «Ажаром» стоянках.

- Евроконтейнеры объёмом от 0,7 до 1,1 куба, содержимое загружает спецтехника, спрессовывает и, в зависимости от морфологического состава мусора, за раз в себя мусоровоз может вместить содержимое 80 контейнеров, - презентовал технику Азамат Искаков. - То есть, несколько контейнерных стоянок он может пройти за раз. Мы закупили 385 евроконтейнеров, пока установим 105 на 21 площадке.

- Мы объявили конкурс на 67 стоянок, - добавляет аким Куандык Испергенов. - Если конкурс успешно завершится, то мы дополнительно на эти стоянки тоже установим евроконтейнеры. Также в планах у нас продолжить закупать новые контейнеры и приводить в порядок стоянки. И устанавливать видеокамеры. Пока конкурс пройдет на половину стоянок города, а через год мы проведем конкурс на вторую половину.

Пока же у ТОО «L-Traiding» продолжается конфликт как с руководством ТОО «Рудный-Ажар-2006», так и с мусорным полигоном ТОО «Рудный-Абат-2006». Специалистом по координации в «L-Traiding» работает известный рудненский экоактивист Максим ФРОЛОВ.

- «Ажар» опрокидывает баки, сгребает их в кучу и предлагает нам вывозить их как свалки, - говорит Фролов. - Мы убираем свалки, привозим мусор на полигон, а там нам не дают его складировать. У нас отсутствует экологическая культура. Когда акимат наведет порядок на контейнерных стоянках, наше ОО «KazEcoPatrol» будет мониторить стоянки и прививать рудничанам эту самую культуру. Если сюда складывать крупногаборитный мусор (КГМ) или строительный мусор, то машина будет быстро ломаться. А у нас в планах создать для КГМ отдельную инфраструктуру. Будет разделение на перерабатываемый и неперерабатываемый мусор, за ними будут приезжать разные мусоровозы. Сейчас «L-Traiding» экстренно вывозит мусор, по увеличенному полигоном тарифу.

Еще один метод борьбы за экокультуру, видеокамеры на стоянках, в основном используются для общественного порицания. Рудничане, как отмечают чиновники, были вынуждены кидать мусор мимо баков, так как содержимое контейнеров вовремя не вывозили. Как отметил Искаков, «иначе пришлось бы штрафовать весь город». Поэтому пока опыт установки видеокамер над контейнерными стоянками оценивать рано.

- Однозначно будет лучше, нужно только время, - отметил аким Куандык Испергенов. - Мы по новому Экологическому кодексу проводим конкурс, приводим в порядок стоянку и устанавливаем там евроконтейнеры. Нужно, чтобы жители поняли: им нет разницы кому платить за вывоз мусора. Главное, чтобы услуги от компаний были качественными. Когда пару лет назад в город заходило ТОО «Экотехсервис-2019», земля была не оформлена, сейчас земля наша. Мы готовы дать ее в аренду.

Рудничане уже сейчас на основании меморандума ТОО «L-Traiding» могут заключать договоры с теми домами, площадки которых фирма обслуживает. После того, как акимат проведет конкурс по 67 стоянкам, горожане смогут заключить договоры на вывоз мусора с победителем. В акимате говорят, что проблемы с заключением договоров наверняка возникнут. Но эту проблему власти считают решаемой.

Фото Георгия ГОВОРОВА