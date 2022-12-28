Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ. Отвечая на вопросы "НГ", он уточнил, что конкурс уже состоялся и в январе новая фирма займётся обслуживанием 67 стоянок.

- Конкурс прошел вчера, есть результаты, - рассказал Испергенов. - Вы знаете, что в нашем городе 120 стоянок обслуживало ТОО "Рудный-Ажар-2006". За этот год они приостановили обслуживание 21 стоянки. Конкурс прошел и участие в нем принял только один заявитель. Мы рассчитываем, что эта фирма с 11 (января - "НГ") приступит к работе. Одна машина у них уже работают, две прибудут в город 20 января.

Единственным участником конкурса стало ТОО "L-Trading". Напомним, что отдел ЖКХ приглашал к конкурсу четыре фирмы. Помимо "L-Trading" уведомления прислали в ТОО"Ажар", ТОО "Экотехсервис" и качарскую фирму ТОО "SPECO". Пока готовятся документы с итогами конкурса, скоро их обещают опубликовать в СМИ.

Фирма будет работать уже по новому тарифу. Согласно условиям конкурса, ТОО получило право использовать рудненские стоянки на 5 лет.

- Хотелось бы уточнить - дело в том, что на комиссии маслихата также обсуждали мусорную проблему, - спросила акима журналист портала ИА Город Ирина СТАРИКОВА. - На некоторых стоянках, которые выставлены на конкурс, работало ТОО "Экотехсервис-2019". И представитель этой фирмы заявил, что он не хочет покидать эти стоянки, даже может сделать тариф ниже и тем самым привлечь потребителей. Как в этой ситуации быть компании?

- Много чего хочет. Мы их стоянки пока не трогаем, - ответил аким Рудного. - Но в следующем году мы планируем так же эти стоянки отремонтировать, так же объявить конкурс, чтобы был подрядчик, который будет эти 19 стоянок обслуживать. Он так же будет работать. Это не моя фирма, это наш, рудненский предприниматель, который готов работать. Какой "Экотехсервис" хочет сделать тариф, если сейчас цена на солярку какая... Техники нет! О чем можно говорить? Вот два года вместе мы работаем, тариф никак не могли поднять. Они (директора мусоровывозящих компаний - "НГ") сидели у меня в кабинете и просили тариф поднять. Зачем популизмом заниматься и говорить о снижении тарифа? Делай, пожалуйста. А зачем просто говорить, болтовней, я извиняюсь, заниматься.

Аким Испергенов подчеркнул, что Рудный - один из первых городов, где после принятия нового Экологического кодекса начали приводить в порядок стоянки.

"НГ" обратилось к директору ТОО "Рудный-Ажар-2006" с просьбой прокомментировать итоги конкурса. Ответ пока не получила.