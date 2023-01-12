Принимать предложения горожан по благоустройству Костаная для их реализации в 2024 году будут с 20 января по 1 марта 2023 года. Об этом сегодня, 12 января, сообщил акимат Костаная на своем сайте.

Детская площадка во дворе дома №3/1 по ул. Ворошилова. Такие же поставили и в других дворах победителей проекта /Фото из архива «НГ»

Администратор проекта - вновь отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

«Свои предложения могут отправлять все жители города Костаная, достигшие совершеннолетия. Предложения можно отправлять на официальном интернет-ресурсе акимата города Костаная в разделе "Бюджет народного участия". Публичное голосование жителей города определит проекты для реализации», - сообщили в акимате Костаная.

Чтобы отправить предложение, нужно заполнить заявку в разделе «Бюджет народного участия» (укажите наименование проекта, его описание, адрес объекта), прикрепите эскиз и смету, фотографии текущего состояния, по желанию прикрепите презентацию. В этом же разделе находятся правила проекта, типовое проектное предложение, сроки мероприятий по проекту, состав экспертного совета.

Публичное голосование пройдет с 5 до 24 апреля 2023 года на сайте акимата. В нем могут принять участие совершеннолетние жители Костаная. На основе результата голосования экспертный совет выносит решение. Результаты голосования и решение экспертного совета будут опубликованы на сайте акимата.

«Информация о ходе реализации проектных предложений, а также об итогах их реализации будет ежеквартально публиковаться на интернет-ресурсе акимата. Представители общественности, средств массовой информации и жители вправе ознакомиться и осуществлять мониторинг за ходом реализации проектных предложений», - отметили в горакимате.

Первый сезон «Бюджета народного участия» начался в 2020 году, проекты реализовали в 2021-м. Второй сезон стартовал в 2021 году, проекты реализовали в прошлом году.

Победители третьего сезона проекта уже определены, реализация начнется в 2023 году. 27 апреля 2022 года экспертный совет утвердил рекордное количество для «Бюджета народного участия» количество проектов - 22 (в первом и во втором сезонах их было по 5). Больше всего проектов по благоустройству дворов - 15. В основном это детские площадки, но есть и несколько спортивных, либо проекты, где реализуют и то, и другое. Остальные проекты - по благоустройству районов города, либо какой-то его части, например, парки и аллеи (такое уже было в первом сезоне проекта). А вот сделать доступными для населения бордюры предлжили впервые, как и строительство памп-трека для трюков на велосипеде.

Также впервые эксперты допустили к реализации проект по установке автобусной остановки - она разместится в районе КинЭУ. Во втором сезоне проекта был предложен проект по изменению костанайских автобусных остановок, но к реализации его не допустили.