5 января ТОО "Food Solution KZ" официально заявило о том, что закрывает сеть быстрого питания под брендом McDonald's в Казахстане. Уже утром 6 января возле закрытого костанайского ресторана появился траурный венок.

Возмутителем спокойствия оказался житель Костаная Антон АБРАМОВ

Его фото облетело соцсети, а 7 января полицейские сообщили о задержании автора этой акции. Позже стало известно, что ему грозит наказание по ст. 434 КоАП РК (мелкое хулиганство). 10 января административный суд Костаная вынес постановление по этому делу.

В суде выяснилось, что заявление в полицию подал заместитель директора костанайского McDonald's Жанибек ТУЯКОВ.

- Туяков пояснил, что 6 января находился на своем рабочем вместе с двумя работниками, ресторан на тот момент уже был закрыт, - огласила детали дела судья Елена ЛЫМАРЬ. - Около 10 часов утра неизвестный парень подъехал к ресторану на автомашине и положил у входа ритуальный венок. Данное действие их возмутило, так как было воспринято как усмешка.

Судья пояснила, что возмутителем спокойствия оказался житель Костаная Антон АБРАМОВ, в содеянном он раскаялся, пояснил, что у него не было умысла кого-либо оскорбить, либо нарушить общественный порядок. Просто год назад поспорил с другом, гражданином России, на то, что сеть ресторанов McDonald's в Казахстане не закроется - тогда McDonald's как раз ушел из России. Когда Абрамов узнал, что сеть все-таки уходит из Казахстана, он купил ритуальный венок и установил к помещению закрытого ресторана, тем самым «выразил свое отношение к данному событию». Абрамов не думал, что это будет расценено, как противоправное действие. Адвокат позицию своего подзащитного поддержала и просила его строго не наказывать.

- Выслушав участника процесса, изучив материалы дела, суд пришел к следующему выводу, - объявила Елена Лымарь. - Ст. 434 ч. 1 предусматривает, что мелкое хулиганство влечет взыскание в виде 5 МРП, либо административный арест на срок до 10 суток. Мелкое хулиганство предусматривает ответственность за то, что нарушитель посягает на общественный порядок и нравственность. Ответственность наступает за нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающиеся в неуважении к окружающим, нарушение общественного порядка. Под явным неуважением к обществу следует понимать демонстративное нарушение общепризнанных норм правил поведения, продиктованное желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать неуважительное отношение к ним, что характеризуется негативными последствиями.

И резюмировала:

- В рассматриваемом случае ни один из перечисленных квалифицирующих признаков в протоколе административного правонарушения не указан, поскольку в описанных действиях не усматривается противоправного аспекта, сопряженного с оскорблением, осквернением, неуважением и тому подобное.

Как отметила судья, Туяков настаивал на том, что действия Абарамова вызвали у него отрицательные эмоции, поскольку были восприняты им негативно из-за закрытия сети и увольнения рабочего персонала, в штат которого он входит. Однако заявитель не привел доводов о том, что указанные действия повлекли нарушение общественного порядка.

- В действиях Абрамова отсутствует состав административного правонарушения, в связи с чем производство по делу подлежит прекращению, - огласила вывод своего постановления Елена Лымарь.

Уже после заседания она обратилась к участникам процесса и пояснила: участковый, прежде чем заводить дело, должен был найти квалифицирующий признак.

- Чье спокойствие он нарушил? Ресторан не работал! - добавила Елена Лымарь. И обратилась к Абрамову: - Я понимаю, что это был черный юмор, но в следующий раз будьте благоразумнее.

Жанибек Туяков, видимо, с постановлением не согласился и сказал, что в соцсетях пошли негативные комментарии. Судья отметила, что фото ритуального венка возле закрытого ресторана выложил не Абрамов. На вопросы «НГ» заместитель директора костанайского McDonald's отвечать отказался.

- Присылайте свои вопросы в центральный офис, - отреагировал Жанибек Туяков. И попросил не показывать в публикациях его лицо.

Оправданный нарушитель спокойствия Антон Абрамов согласился поговорить с «НГ», но тоже запретил показывать фото с его изображением.

- McDonald's – это мировая марка, мировой бренд. И можно хвастаться тем, что в твоей стране есть такой бренд, тем более - в Костанае, - сказал он. - К тому же там вкусно и быстро. Ни в одной «денерке» тебе так быстро не приготовят: к одному окошку подъехал - заказал, к другому подъехал - тебе уже выдали. Я был, скажем так, умеренным посетителем ресторана. Мне очень жаль, что уходит такой бренд из нашей страны. Когда я об этом узнал, поехал, купил венок и возложил его. Не думал, что кого-то это оскорбит. Я патриот Казахстана, люблю его, не собираюсь никуда переезжать. Надеюсь на Новый Казахстан, все у нас будет хорошо. Надеюсь, McDonald's вернется, пусть и не под своим брендом...

Постановление административного суда в законную силу ещк не вступило. На него может быть подана жалоба или апелляционное ходатайство прокурора в Костанйский областной суд в течение 10 суток со дня вручения копии постановления.