Фото похоронного венка возле закрывшегося ресторана быстрого питания в редакцию "НГ" прислали 6 января читатели. Сегодня, 7 января, пресс-служба МВД РК в своем Telegram-канале сообщила, что костанаец свои действия объяснил сотрудникам полиции спором с другом.

- В управлении полиции города Костанай сообщили, что в отношении задержанного составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении. - Окончательное процессуальное решение будет принято судом. Помимо этого, при задержании данный гражданин управлял автомашиной с нарушением правил эксплуатации транспортного средства, за что также был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.

Напомним, 5 января ТОО "Food Solution KZ" сообщило о прекращении работы под брендом McDonald's. Компания указала, что причиной такого решения стали ограничения в поставках. Между тем, ТОО намерено вернуться к работе, но уже под новым брендом. Каким и когда, пока не сообщается.