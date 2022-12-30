Открытие мечети прошло сегодня, 30 декабря. Верующих поздравили верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы и аким Костанайской области Кумар Аксакалов.









Костанайских мусульман поздравил верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы / Фото Олега ПАКА

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

Костанайская мечеть Марал Ишан, расположенная в центре Костаная, долгое время находилась в ветхом состоянии. Здание 1893 года постройки включено в реестр памятников истории и архитектуры Костанайской области. В 2016 году, когда в Костанае открыли мечеть им. Аймағанбет қажы Спанұлы по ул. Маяковского, это здание закрыли. Почти два года оно было невостребованным, не могли решить его дальнейшую судьбу.

Молитвенная комната для женщин на втором этаже

В управлении по делам религии сообщили, что во время ремонта сохранили первоначальный облик исторического здания. Окна деревянные, выкрашены белой краской

Деревянная лестница

В 2018 году Духовное управление мусульман Казахстана передало объект на баланс управления культуры области. Как выяснилось, тогда в ДУМК не было средств для проведения ремонта старейшей мечети края.

С момента передачи объекта в госимущество началась подготовительная работа, а далее реставрация исторического здания. Ремонт должен был завершиться еще в мае 2020 года. Тогда и планировали открытие. Но это событие пролонгировали еще на два года.

На реконструкцию мечети потратили из бюджета 140 млн тенге.

Сейчас здание мечети по-прежнему содержится за счет бюджета - на балансе Центра исследований религиозных проблем управления по делам религий акимата Костанайской области. Со следующего года, сообщили «НГ» в мечети, начнется подготовка документов по передаче этого здания в ведение Духовного управления мусульман Казахстана.





- Еще в 2017 году думали, что это здание станет историческим музеем, но по просьбе горожан открыли мечеть. Для наших прихожан было неудобно, у нас две мечети в одном районе. Народ попросил, чтобы в центре открыли мечеть, акимат пошел на эти меры, - рассказал "НГ" имам мечети Бектурсун ТОРГАНБАЙУЛЫ. - Можно сказать, что это долгожданное радостное событие для всех верующих мусульман Костаная. Здесь мы продолжим проводить богослужения: ежедневное чтение пятикратного намаза, пятничную молитву.





- Ждала открытие, хотя я живу на ул. Маяковского, - рассказала Роза КОСКЕНОВА. - Специально приехала сегодня на мероприятие, и потом еще буду приезжать сюда на богослужение. Я люблю мечети. Обновленное здание мне очень нравится. Я уже даже не помню старое здание - столько лет прошло.

- Скажите, пожалуйста, а мечеть будет работать? - спрашивали проходящие за воротами мечети костанайцы корреспондента «НГ», фотографирующего здание.





- Да, сегодня - открытие.

- Хорошо!





- Красивое здание, - улыбнулась жительница Костаная Кымбат БЕРМАГАМБЕТОВА. - Я уже 12 лет работаю здесь, в центре, во время обеда всегда приходили с коллегами в мечеть. Когда ее закрыли, было так неудобно. Теперь будем обязательно посещать мечеть.

Фото Сауле КУАНБЕК

