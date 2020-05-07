Минареты стали выше, купола - ярче. Восстановление первоначального облика мечети Марала ишана обошлось в 140 млн тенге

В Костанае заканчивается реконструкция мечети Марала ишана, которая расположена в центре города, на пересечении двух проспектов - Аль-Фараби и Абая. Внешнюю часть здания уже почти привели в порядок, вернув ей, как и было задумано, исторический облик.

Минареты обновленной мечети увеличили на 3 метра

Корреспонденты «НГ» побывали в мечети 5 мая. Внутри уже все отремонтировано, развешены люстры и бра, стелют ковры. Но еще идет капитальный ремонт двухэтажного административного здания, расположенного рядом с мечетью. С территории возле здания строители снимают старую брусчатку.

Старую брусчатку возле здания мечети будет менять

- До конца недели здание мечети полностью приведем в порядок, - рассказал «НГ» на месте директор ТОО «Специальная научно-реставрационная производственная мастерская Мангыстауреставрация» Куралбай ОЗГАМБАЕВ. - Снаружи восстановили ее исторический облик: все минареты стали выше на 3 метра, куполам вернули первозданный вид. Внутри восстановили дверь, которая была изначально.

Реставраторы выбрали для внутреннего интерьера бирюзовый цвет с золотым

В целом внутренний интерьер мечети, по словам Озгамбаева, сделали в современном стиле. С потолка свисают 9 стеклянных люстр, по стенам развешены 62 бра, ковровое покрытие занимает 600 квадратных метров. Люстры и ковры покупали в Шымкенте, деревянные двери - в Петропавловске. Цветовая гамма - нежный бирюзовый в сочетании с золотым.

Куралбай Озгамбаев: «На реконструкции мечети мы сэкономили 60 млн тенге»

- У нас было три эскиза внутренней отделки мечети, - сообщил Озгамбаев. - На выбор были разные декорации и цвета. В итоге остановились на бирюзовом.

Реконструкция здания мечети обошлась в 140 млн тенге. Часть из них бюджетные, часть - привлеченные. По проекту на мечеть планировалось потратить 200 млн тенге, но удалось сократить затраты.

Административное здание рядом с мечетью капитально ремонтируют

Здание мечети было построено в 1893 году, оно включено в реестр памятников истории и архитектуры Костанайской области. Изначально оно строилось как мечеть на народные деньги. После революции здание два раза реставрировали: один раз под филармонию, второй - под кинотеатр.

В 1992 году зданию вернули его первое предназначение. В полном режиме мечеть Марала ишана работала до 2016 года. Потом открыли новую мечеть на ул. Маяковского и здание старой оказалось ненужным. Его отключили от отопления, перестали читать намаз и проводить праздники. С тех пор вопрос о капитальном ремонте мечети поднимался не раз. Реконструировать здание должны были за счет Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), на балансе которого тогда была костанайская мечеть. Однако управление не нашло денег даже на его содержание. В связи с чем здание поставили на баланс Костанайского областного историко-краеведческого музея.

Обновленное здание мечети планируют открыть к 20 мая

В 2018 году была подана бюджетная заявка на разработку ПСД для реконструкции мечети. Деньги на ремонт собирали почти 2 года.

Останется ли после реконструкции здание лишь историческим памятником или вновь станет действующей мечетью - пока вопрос.

- Этот вопрос решается, - сообщил «НГ» руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ. - Как и вопрос о том, перейдет ли мечеть на баланс ДУМК или останется на балансе нашего историко-краеведческого музея. Думаю, на все эти вопросы будут даны ответы во время торжественного открытия мечети, на которое позовут представителей СМИ.

Ориентировочно здание мечети Марала ишана планируют открыть к 20 мая.

Фото Ксении РЕБИК