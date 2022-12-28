Физические объемы строительства дома № 49 в микрорайоне Юбилейный выполнены на 99%. Об этом сегодня, 28 декабря, заявил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на встрече в этом доме с будущими жильцами.

Дом № 49 в Юбилейном строят с 2019 года. Обещают заселить в январе 2022-го

- 16 сентября этого года был подписан контракт с подрядчиком - ТОО «Казбайлық Астана». Сроки завершения были апрель-май 2023 года, так что с опережением почти на 5 месяцев, - пояснил аким. - Они в течение трех месяцев почти полностью завершили строительство, остались мелочи. Просьбу нашу они не отложили куда-то в долгий ящик, работали в 2-3 смены.

Возле подъездов много строительного мусора

Отверстие между кирпичами стрители заделали монтажной пеной

Остались работы в подвале и в подъезде № 6. Застройщик должен сдать дом коммунальщикам - ГКП «КТЭК», ГКП «Костана- Су», газовой службе, а также отделу соцзащиты, так как в доме будут арендовать квартиры многодетные семьи.

- В доме есть все необходимое: домофоны, видеонаблюдение, он оборудован для маломобильных групп, - отметил Жундубаев и обратился к жильцам. - Теперь необходимо готовить документы на дом. Пока не будет акта ввода на него, мы не сможем вас заселить. Я понимаю, вы столько ждали, 3-4 года, с 2019 года дом строился, подождите 3 недели. Наберитесь терпения.

- Точно будет?! - спросила одна из будущих жительниц дома.

- Точно, - ответил Жундубаев. - До конца января вы сюда заедете. Нужно еще в юстиции дом зарегистрировать, потом дом надо передать в жилищную инспекцию и так далее.

Аким заверил, что уже после 20 января жильцам вручат ключи от квартир. Он отметил, что в Костанае сейчас строят 54 жилых дома, из них половина - проблемные, которые не могут завершить с 2019 года.

- Мы сдали 12 домов: 9 кредитных в Кунае (квартал № 85 - 4 дома, квартал № 84 — 3 дома и квартал № 82 - 2 дома, в 6 домов уже заселились люди, в трех готовят документацию на заселение в Отбасы банке - «НГ») и здесь, в Юбилейном, 3 дома (№№ 24 и 27, их строили с 2018-2019 годов, туда уже заселились люди - «НГ»). Всего арендных у нас 4 дома, это первый из них, - сообщил аким. - В первом полугодии 2023 года мы сдадим арендный дом в Кунае. И здесь есть дом № 9, он сейчас проходит корректировку, там 10% работ не выполнено, мы его завершим, до 1 июля людей заселим. И последнее - в микрорайоне Аэропорт 4 дома до конца года завершим. Надеюсь, в следующем году мы все долгострои завершим.

Горожане не особо верили, так как раньше подрядчик и власти им постоянно обещали, что объект вот-вот будет сдан.

- С 1 января мой арендодатель прекращает со мной контракт! - возмутилась будущая жительница дома Ольга. - Меня не берут с пятью сыновьями никуда, что мне делать?! Мы тогда пойдем жить в акимат или здесь будем жить - на улице? Бессмысленно с вами разговаривать, потому что сытый голодному не товарищ!

Марат Жундубаев еще раз попросил жильцов немного подождать, поздравил с наступающим Новым годом и уехал.

На вопросы журналистов ответил заместитель акима Костаная Руслан КАТПАЕВ.

- Строительство дома № 49 было начато в 2019 году подрядной организацией ТОО «Вакхстрой». К сожалению, они не выполнили свои обязательства, испытывая финансовые трудности, и сейчас фирма практически не существует, - напомнил он. - В итоге мы расторгли с ними договор в прошлом году. По поручению акима города была проведена корректировка объекта. Стоимость выросла, были выделены дополнительные средства. В июне этого года была объявлена новая госзакупка, но она из-за сбоев на портале затянулась до середины сентября. Выиграл подрядчик - ТОО «Казбайлық Астана», аким поручил закончить в кратчайшие сроки.

Сейчас идут клининговые работы в четырех подъездах, в пятом устанавливают межкомнатные двери.

Квартиры в доме №49 почти готовы встречать будущих жильцов

- Этот дом очень долгожданный и мы видим, как эмоционально реагируют многодетные жильцы, но мы обещали, что строительно-монтажные работы завершим в этом году и мы обещание выполнили - завершили досрочно, - прокомментировал встречу Руслан Катпаев. - В доме 110 квартир, 40 из них трехкомнатные, 30 двухкомнатных и 40 однокомнатных.

Замакима также прокомментировал «НГ» ситуацию с домами №№ 45/1, 45/2 и 45/3 в микрорайоне Аэропорт. Ранее Марат Жундубаев заявил, что до 15 декабря горакимат ждал ответ по корректировкам документации (аудита) домов направленных в министерство финансов РК.

- Минфин аудит не поддержал, потом мы по поручению акима города повторно зашли на аудит, его мы прошли, сейчас ведется корректировка проекта и идет комплектование на госэкпертизе, - сообщил Катпаев. - Ее мы планируем получить до конца февраля, после чего возобновим строительство и завершим до конца следующего года.

Фото Андрея СКИБЫ