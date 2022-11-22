Будущие владельцы квартир пришли в городской акимат, чтобы разобраться, когда достроят многоквартирные жилые дома №№ 45/1, 45/2 и 45/3.

Стройка началась в 2019 году, сдать дом должны были в 2020-м, но 14 мая 2021 года на встрече с заместителем акима Костаная Мейрамом Сокитбаевым и директором фирмы-застройщика ТОО «РСО Сәулет» сообщили: подрядчик обанкротился, отчасти из-за пандемии.

В декабре 2021 года будущие новоселы вновь встретились с властями. Акимат провел новые госзакупки и за строительство взялось ТОО «Нуркапстройгаз», но возникли проблемы с документацией и стройка опять прекратилась. Потом жителям обещали, что дом №45/1 будет сдан уже во второй половине 2022 года. И, наконец, 23 сентября пообещали, что стройка начнется после 15 октября. Корреспондента "НГ" в зал акимата тогда не пустили, но после встречи пресс-служба акима пояснила: из-за подорожания стройматериалов сделали корректировку ПСД и в связи с необходимостью проведения аудита работы на объектах остановили. 5 августа направили документы в Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК (КВГА), но в них нашли ошибки и вернули.

- Документы после корректировки мы направили заново, - пояснил на встрече 15 ноября аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Ответ должны дать до 15 декабря, то есть в течение месяца. Вообще хотим добиться, чтобы поручение дали в департамент ВГА по Костанайской области. Сейчас мы с вами в одной лодке: вы хотите заселиться, а мы хотим достроить. Подрядчик вложил в строительство дома № 45/1 свои средства: лифты уже установил, там была проблема - 6 этажей в документации упущено, 3 этажа из них он уже построил. «Нуркапстройгаз» - компания серьезная, они заинтересованы быстрее построить дома, долгострой нам не нужен!

В этом доме осталось сделать кровлю и провести работы по благоустройству.

- Вы обещали месяц назад, что начнутся какие-то движения, что в декабре заселятся жильцы дома № 45/1, а в феврале-марте дома №45/2, но стройка стоит! - сказал будущий владелец квартиры в доме №45/2 Аслан ЖИКЕЕВ. - Когда вы выполните свои обещания? Все дорожает, время стройки затягивается на следующий год, мы опасаемся, что пройдет подорожание стройматериалов и вновь понадобится корректировка.

- Вопросы решаются, там подключен областной акимат, я заходил на прием к вице-министру РК, рассказывал о проблеме, просил помочь с решением этой проблемы. Мы разбираемся, - ответил Жундубаев. - В сметах 2023 года мы будем указывать уже новые цены. Вся сумма, которая будет сверху, идет из областного бюджета, а для вас стоимость никак не поменяется. Я на 100 процентов уверен, что в следующем году мы завершим.

17 ноября 40 горожан написали письмо президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, где рассказали о своей проблеме.

22 ноября в пресс-службе акимата Костаная сообщили «НГ», что ответ из Минфина еще не прислали.

Фото Андрея СКИБЫ