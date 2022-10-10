Когда многодетные получат квартиры, почему новые дома в Кунае остаются без газа, а в микрорайоне Береке нельзя селить людей в готовые квартиры - вопросы возведения жилья за бюджетные деньги обсудили сегодня, 10 октября, на совещании в акимате областного центра.

В 2022 году на реализацию жилищной программы «Нурлы жер» в Костанае из всех источников финансирования было выделено 16,3 млрд тенге, в том числе на объекты жилищного строительства — 54 дома с 2841 квартирой — 10,4 млрд тенге, а на 106 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры — 5,9 млрд тенге.

На 1 октября освоено 9 млрд тенге, при этом на строительстве домов - 5,7 млрд, то есть чуть больше половины. Руководитель отдела строительства акимата Костаная Руслан КАТПЕНОВ докладывал о ситуации максимально конкретно, информируя о каждом районе застройки.

Микрорайон Аэропорт

Здесь возобновлено строительство трех 9-этажных домов, начатых еще в 2019 году. Заключен договор с ТОО «Нуркапстройгаз» на сумму 2,1 млрд тенге. Дом 45/1 - завершен полностью монтаж жби-блоков, частично сделана внутренняя отделка, монтаж лифтов. Дом 45/2 - завершен монтаж блок-секций 8 этажа, необходимо выполнить монтаж секций 9 этажа и технического, частично выполнена внутренняя отделка, - перечислял он.

А вот на доме 45/3 — необходимо выполнить монтаж жби-блоков еще шести этажей. На этом объекте не хватало железобетонных изделий — упущение в ПСД. Требуется 12 секций на 192 млн тенге. Подрядчик запросил корректировки проекта. 3 августа с участием акима области прошло совещание. Корректировку, то есть включение недостающих объемов в смету, одобрили. Однако на объектах долгостоя с 6 августа ведет проверку департамент внутреннего госаудита. Строительство приостановлено. Планируется, что после 15 октября оно возобновится.

В итоге дом 45/1 акимат рассчитывает ввести до конца текущего года, 45/2 — в январе-феврале 2023 г., а 45/3 — лишь в мае 2023 г.

В том же микрорайоне с мая 2021 года велось строительство 108-ми квартирного арендного жилого дома №19-20-21. В него рассчитывали вселять и многодетные семьи. Но здесь заказчик подал иск в отношении подрядчика ТОО «Актобе — Саулет». Расторг договор с ним. Если решение суда первой инстанции останется в силе, то 12 октября акимат сможет объявить новый конкурс на это строительство.

Юбилейный

До конца года был запланирован ввод 4 домов - № 9, 24, 27, 49. Завершено строительство двух кредитных, которые начали строиться в 2018 году - №24, 27. Первый заселен, дом № 27 – планируется заселить до конца нынешней недели.

А вот двум арендным домам не повезло. Дом №49 начал строиться в мае 2019 года, а в сентябре 2021 года заказчик с ТОО «Вакхстрой» договор расторг. С тех пор произведена коррекция планировки квартир — увеличили количество 3-комнатных, так как в этот дом тоже планируют селить многодетные семьи. В октябре 2022 года определен новый подрядчик - ТОО «Казбайлық Астана».

- Сбой был на портале госзакупок, до октября мы не могли определиться, сейчас работы возобновлены, - сказал Катпенов.

Город рассчитывает, что в декабре этого года дом можно будет ввести в эксплуатацию.

Дом №9 начал строиться в 2018 году, по нему расторгнут договор с тем же ТОО «Вакхстрой». Объявленный на 15 июня этого года конкурс не состоялся, не состоялся дважды, планируется провести закупку из одного источника. Тем не менее, по словам акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА, до конца текущего года «надо мобилизоваться и этот дом тоже завершить».

Береке

В этом микрорайоне планируется возвести 72 дома, из них 39 — за счет бюджета.

Начато строительство 15 четырехэтажек. В том числе в 2021 году — 7 домов, в нынешнем году — 8.

Планируется в этом году ввести 6 домов, остальные — в 2023 году. Но после ввода в эксплуатацию первых шести заселение откладывается. Из-за того, что ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» сорвало сроки строительства котельной. Чтобы зимой не пострадала внутренняя отделка квартир, ТОО обязали за свой счет отапливать эти дома от временных мобильных теплоисточников. На совещании руководитель ТОО подтвердил, что фирма будет это делать.

Кунай

В этом микрорайоне запланировано строительство 30 пятиэтажных домов, а также 1756 индивидуальных домов (на первом этапе). В 2020 году началось строительство 19 многоэтажек в 21, 82, 83, 84, 85 кварталах, в том числе арендного дома №1 в кв. 83.

В нынешнем году подрядчиками ТОО «Актобе - Саулет» и ТОО «Марал Құрылыс» запланировано завершить строительство 17 домов и 2 домов соответственно. На данный момент 6 домов сдано, 80 семей получили ключи. По словам докладчика, принимаются обращения граждан по устранению дефектов, для удобства проживания ведется установке временных торговых павильонов, налажен вывоз мусора ТОО «Горизонт», подключены системы теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и канализации. Но есть проблема. Не завершены работы по строительству сетей газоснабжения — сменился подрядчик.

- И если участки электроснабжения возможно частично передавать в эксплуатирующие организации, то сети газоснабжения требуют полного завершения строительства и только тогда ввод в эксплуатацию, - отметил Катпаев.

Город планирует, что в первом полугодии 2023 года вопрос с газом будет решен. При этом строительство второй очереди многоэтажек в Кунае может затянуться. 11 жилых домов начали возводить в 2022 году ТОО «Экспо Транс» (1 дом), ТОО «Актобе – Саулет» (10 домов). Но 3 октября 2022 году договор с ТОО «Актобе – Саулет» расторгнут, повторный конкурс госзакупок будет объявлен до конца 2022 года.

Повторный конкурс из-за проблем с тем же подрядчиком будет объявлен и на строительство 108-квартирного дома по проспекту Кобланды батыра. Договор был расторгнут в начале октября.

- В строительстве жилья было много негативных факторов — ковид, изменение цен на стройматериалы и так далее, корректировки в связи с этим пришлось делать по многим проектам, - сказал аким города, - но работа идет, бюджетное жилье будем сдавать, безусловно. В этом году больше 20 многоэтажных домов сдадим.