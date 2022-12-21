Корреспондента газеты "Время" Михаила Козачкова арестовали на два месяца, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу суда Алматы.

"20 декабря в следственном суде Алматы завершилось рассмотрение ходатайства органов следствия о санкционировании меры пресечения в отношении Михаила Козачкова. Постановлением следственного суда, ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца – удовлетворено", – говорится в сообщении.

Суд санкционировал содержание под стражей до 18 февраля.

Постановление не вступило в законную силу.

"Иная информация касательно досудебного расследования не подлежит разглашению, поскольку является тайной следствия", – добавили в суде.

18 декабря Михаила Козачкова задержали по подозрению в пособничестве организованной преступной группе Елдоса Коспаева в совершении рейдерских захватов. Также в отношении Козачкова расследуется уголовное дело по фактам незаконного собирания и распространения сведений, составляющих государственные секреты. Сам Козачков отвергает все обвинения со стороны Агентства по финансовому мониторингу и заявляет, что его дело - личная месть руководителя АФМ Жаната Элиманова за статьи о его супруге.