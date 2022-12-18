В социальных сетях сообщают о задержании журналиста, корреспондента газеты "Время" Михаила Козачкова. Его подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов, передает Informburo.kz.

"Только что мне сообщили, что сегодня вечером на парковке у Парка первого президента был задержан журналист Михаил Козачков – предположительно сотрудниками АФМ (Агентства по финансовому мониторингу). Также сказали, что у него дома идет обыск. Я позвонил главному редактору газеты «Время» Льву Таракову за подробностями, но он узнал эту новость от меня", – сообщил журналист Вадим Борейко.

В АФМ факт задержания подтвердили.

"Козачков подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. Коспаев и его сообщники отлично понимали, что отъём компаний у известных предпринимателей вызовет негативный общественный резонанс и это могло сорвать их преступные замыслы", – говорится в сообщении.

Именно поэтому, по данным АФМ, Коспаев воспользовался услугами Козачкова с целью совершения информационных атак на жертв рейдерских захватов. В свою очередь, Козачков для оказания содействия ОПГ за щедрое вознаграждение привлёк своего друга Жансейтова Бурхана, имевшего многолетний опыт работы в правоохранительных органах. Последний за счет своих связей собирал для нужд ОПГ компрометирующую информацию, в том числе для последующего опубликования.

"Жансейтов также помогал Козачкову модерировать его Telegram-канал, а именно создавал общественное мнение путём размещения совместно с другими участниками ОПГ комментариев к публикациям журналиста. При этом неугодные комментарии и пользователи удалялись. На сегодня следствием доказано, что Жансейтов и Козачков за выполнение отведенной им роли получили от активных членов ОПГ 52 млн тенге", – сообщили в АФМ.

Отмечается, что будучи посвящённым в преступные планы по рейдерскому захвату доли в проекте "Есентай сити", принадлежащей престарелой Джунусбековой, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих её сына – Абдыгаппарова.

При этом журналист грубо нарушал требования Закона "О средствах массовой информации", поскольку в отдельных случаях распространял заведомо ложные сведения, а также данные, относящиеся к банковской, семейной и иной охраняемой законом тайне, сообщает Агентство.

"В апреле текущего года к общественности обратился предприниматель Абдуллаев о рейдерском захвате завода по производству стекольной тары со стороны члена ОПГ Коспаева – Шалина Руслана, который попытался отстранить законного собственника от управления. По уже наработанной схеме, действуя в интересах ОПГ, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих владельца завода в глазах общественности. При этом распространялись заведомо ложные сведения об отравлении жителей Алматинской области алкогольной продукцией и якобы причастности потерпевшего предпринимателя к умышленному убийству", – говорится в сообщении.

В начале июля 2022 года членам ОПГ Коспаева через свои источники в правоохранительных органах стало известно, что органами по финансовому мониторингу проводятся следственные и оперативные мероприятия по изобличению их преступной деятельности.

По данным АФМ, опасаясь привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления, члены ОПГ Танашев, Шалин, Коспаев Айдос с участием Козачкова и Жансейтова при координации Коспаева Елдоса разработали план по дискредитации органа расследования и воспрепятствованию его работе. 12 июля текущего года в Алматы Жансейтов заблокировал машину с оперативными сотрудниками, осуществлявшими наблюдение за активным членом ОПГ – Коспаевым Айдосом.

"По заранее отработанному сценарию к месту происшествия прибыли адвокаты и Козачков, которые начали распространять общественности заведомо ложные сведения о якобы разоблаченной слежке за защитниками. Хотя с использованием биллинга и камер наблюдения достоверно установлено, что оперативная машина вообще не пересекалась по маршруту следования с адвокатами ни в этот, ни в предыдущие несколько дней. Козачков не только освещал ситуацию с искажением фактических данных в интересах ОПГ, но координировал их действия на месте и позволил скрыться Коспаеву Айдосу от наблюдения. В результате чего последний объявлен в розыск", – пояснили в Агентстве.

Как уже раньше сообщалось, чувствуя вседозволенность и открыто попирая закон, Жансейтов совершил хулиганские действия и умышленно нанес телесные повреждения сотруднику правоохранительного органа, отмечают в АФМ.

Помимо этого, в отношении Козачкова и других лиц расследуется уголовное дело по фактам незаконного собирания и распространения сведений, составляющих государственные секреты. Следствие продолжается, проверяется причастность членов ОПГ Коспаева к совершению других преступлений.