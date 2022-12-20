Письмо журналиста Михаила КОЗАЧКОВА, задержанного 18 декабря в Алматы по подозрению в пособничестве ОПГ Коспаева в совершении рейдерских захватов и разглашении гостайны, опубликовал сегодня, 20 декабря, журналист Вадим Борейко на своей странице в соцсети Фейсбук. В нем Козачков отвергает все обвинения со стороны Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и заявляет, что его дело - личная месть руководителя АФМ Жаната Элиманова за статьи о его супруге.

- О его неприязни мне сообщили летом, когда ко мне на переговоры от лица зампреда АФМ Елемесова пришел мой знакомый сотрудник Агентства - Медет, - пишет в письме Козачков. - Он объяснил, что меня хотят закрыть, потому что я мешаю АФМ. Мы общались несколько раз, но так ни к чему не пришли. А буквально в ноябре я познакомился с известным бизнесменом Гаджи Гаджиевым. Он знаком с моим шефом через супругу Раушан. Мы встретились и Гаджи Гаджиев через какое-то время заявил, что Элиманов Ж. хочет меня посадить и надо с этим что-то делать. Я тогда уточнил, с чем связаны претензии, и Гаджиев объяснил, что Элиманов Ж. обижен на мою статью про его жену. Я действительно писал о ней, когда она стала потерпевшей по делу о финансовой пирамиде, а Элиманов Ж., видимо, обиделся. Я показал Гаджи переписку с другой потерпевшей, просившей меня написать об их деле. Я написал, потому что мне показалось странным, что у главного борца с финансовыми преступлениями жена стала клиентом финансовой пирамиды. Текст лежит на фейсбуке, называется «Пацаны не поймут».

В своем письме Козачков подчеркнул, он не виноват в том, что «АФМщики постоянно косячат, что конвой АФМ привозил пьяным Кайрата Боранбаева со следственных действий, что 14 из 25 ОПГ, направленных в суд АФМ, были развалены и судьи оправдали людей».

Издание Orda.kz сообщает со ссылкой на адвоката Игоря Пана, что сторона защиты будет просить для Козачкова о санкции, не связанной с лишением свободы. Следственный суд об избрании меры пресечения состоится сегодня, в 15 часов.

Ранее в защиту Козачкова выступили в международной организации «Комитет защиты журналистов» со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Также открытое обращение к президенту Токаеву направил международный фонд защиты свободы слов «Адил соз». Они обращают внимание на нарушения в расследовании АФМ.

- Его публично, без суда, назвали виновным в ряде серьезных преступлений, нарушив тем самым ст. 77 Конституции РК, - говорится в открытом обращении «Адил соз». - Подробный обвинительный пресс-релиз был распространен практически сразу после задержания. Право Михаила Козачкова на защиту также было грубо нарушено: в течение нескольких часов он был фактически лишен гарантированного Конституцией права на юридическую помощь. Обыск в квартире Козачкова проходил без присутствия адвоката, которого сотрудники АФМ просто не пустили внутрь, даже когда он пытался войти с вызванными на место сотрудниками полиции. Адвокат также был лишен возможности на конфиденциальную беседу с Михаилом Козачковым.

Под обращением «Адил соз» подписались десятки журналистов и правозащитников, в том числе сотрудники редакции «Нашей газеты». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прокуратуре «проверить доводы, изложенные в обращении ряда представителей СМИ».

В Агентстве по финансовому мониторингу отметили, что обыск – это следственное действие, которое необходимо проводить без промедления ввиду риска утраты доказательств, поэтому он не предусматривает обязательное участие защитника. УПК чётко определён перечень лиц, без которых данное следственное действие не должно проводиться, сообщает Informburo.kz.

"На момент прибытия адвоката Веретельниковой обыск уже проводился, и следователь обязан обеспечить непрерывность следственного действия и был вправе ограничить допуск к месту его проведения во избежание утраты и фальсификации доказательств. Следует отметить, что последующие обыски автотранспорта и других помещений проводились с участием защитников", – ответили в Агентстве по финансовому мониторингу.