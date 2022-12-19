В Министерстве юстиции прокомментировали слова министра Каната Мусина о регистрации политической партии Respublica, передает Tengrinews.kz.

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В ведомстве уточили, что оргкомитету партии 24 ноября было выдано подтверждение о поступлении уведомления о намерении создания политической партии.

"3 декабря 2022 года организационным комитетом по созданию политической партии Respublica проведен учредительный съезд партии. В настоящее время министерство ожидает поступления документов оргкомитета для регистрации политической партии.

Министерство юстиции сожалеет о невольном искажении информации и приносит извинения за недостаточную проработку пресс-релиза, озвученного в кулуарах Парламента. Меры к недопущению таких фактов приняты", - сообщили в пресс-службе Минюста.

Ранее, отвечая на вопросы журналистов, министр юстиции Канат Мусин сообщил о регистрации двух новых партий - "Байтақ" и Respublica.

"Это полноценно зарегистрированные партии, которые обладают всеми правами. С другими партиями работа продолжается, они еще не прошли первый этап. Причины прежние - документы не соответствуют законодательству", - сказал глава ведомства.

Отметим, 28 ноября было официально зарегистрировано общественное объединение "Казахстанская партия зеленых "Байтақ".