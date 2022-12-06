Впервые за последние 9 лет в стране удалось зарегистрировать политическую партию. Инициаторы добивались этого с 2019 года, позади остались 18 неудачных попыток... И 29 ноября партия все же прошла регистрацию в Минюсте.





В рядах экологической партии "Baytaq" уже 2 000 сторонников во всех регионах Казахстана. Само это явление уже уникально, хотя бы потому, что есть надежда: вопросами экологии займутся (!)... просто займутся.

Помимо борьбы за места в представительных и законодательном органах власти, сторонники "зеленой" партии намерены поднимать и решать на "новом уровне" вопросы улучшения экологии, сохранения биоразнообразия и уникальных ландшафтов, защиты экологических прав казахстанцев.

Какое место в этом списке занимает экологическая обстановка Костанайской области, "НГ" обсудила с членом политсовета партии "Baytaq", председателем и основателем республиканского объединения "Kaz Eco Patrol" Тимуром ЕЛЕУСИЗОВЫМ.

Тимур Елеусизов / Фото из личного архива



- В Костанайской области много промышленных объектов. Но эта отрасль отчуждена от взгляда рядовых граждан за социальными "плюшками". Например, за установкой окон в школах или уличных тренажёров во дворах и парках на деньги недропользователей скрывается ряд проблем в области экологии.

- Сейчас большой вопрос к промышленным объектам не только в вашем регионе, но и в целом по Казахстане. Это проблема очень большая. Одна из задач партии - сохранение и улучшение экологической обстановки, привлечение к ответственности тех компаний, которые не соблюдают экологические нормы. Также важно внедрение наилучших доступных технологий для улучшения экологического состояния на предприятиях. Но, как мы видим, 99% всех предприятий агрессивно нарушают экологические нормы. Кроме этого, мы видим нарушение прямого законодательства. Еще большая проблема - ограничение на проверки этих объектов в части санитарных и экологических норм.

Елеусизов отметил, что за последние 9 месяцев экологический потенциал Казахстана снизился, в том числе, из-за отсутствия субсидий в этом направлении и пассивности профильного ведомства в продвижении экологической культуры.

- В качестве примера - за 9 месяцев в АО "Жасыл Даму" не выдают субсидии, дотации для поддержки экологических инициатив, - отметил Елеусизов. - В целом отсутствие таких программ осложняет работу по экологизации регионов. У нас очень слабая экспертная среда, с ними считаются постольку-поскольку, и это большая проблема. Партия для этого и создана, чтобы объединить профессионалов в области экологии, чтобы требовать детального изучения и понимания в этой области. Только тогда мы добьемся больших результатов.

- Планируют ли в партии "Baytaq" вести мониторинг восстановления сгоревшего леса в Аулиекольском районе? В том числе эффективного использования денежных потоков - как бюджетных, так и привлеченных?

- Во-первых, вопросы восстановления леса должна контролировать местная общественность. Что же касается позиции партии, не могу точно сказать, но от общественного объединения "Kaz Eco Patrol" точно будет мониторинг этого леса и всех других лесных проектов в стране. В Рудном есть филиал нашего общественного объединения, его руководитель - Максим Фролов. Надеюсь, что он будет осуществлять мониторинг всего происходящего в области. У нас была большая критика в отношении бывшего акима Архимеда Мухамбетова. Сейчас же важно усилить работу за мониторингом восстановительных работ - посадкой зеленых насаждений и системой ухода за ними, также нужен контроль в части освоения денег. Опять же надо подтягивать экспертную среду. Ну и мы из Алматы будем наблюдать, как будет происходить уход за деревьями.