Аким Костанайской области Кумар Аксакалов сократил финансирование благоустройства вокруг смарт-центра и отказался от гранитных бордюров на пр. Абая в Костанае. Одобряете ли вы такую экономию бюджетных средств? Да. Когда в селах нет воды и дорог, нельзя тратить огромные деньги на престиж.

Да. Время сейчас тяжелое, нужно экономно относиться к бюджетным расходам.

Нет. Костанай - это лицо области, город должен быть красивым и современным.

Нет. Решение о гранитных бордюрах принимали на основании опроса населения.

