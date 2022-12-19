В Казахстане зарегистрировали еще одну партию
В Казахстане официально зарегистрировали еще одну партию – Respublika. Об этом в кулуарах Мажилиса рассказал министр юстиции Канат Мусин, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Председателем новой партии стал Айдарбек Ходжаназаров (слева) / Фото facebook.com/aidarbek
По словам министра, это зарегистрированная партия, обладающая всеми правами.
"На сегодня зарегистрированы партии "Байтак" и Respublika. Это полноценно зарегистрированные партии, которые обладают всеми правами. С другими партиями работа продолжается, они еще не прошли первый этап. Причины прежние – документы не соответствуют законодательству," - сообщил министр юстиции Канат Мусин.
Председателем Respublica избрали Айдарбека Ходжаназарова. А сопредседателями стали Сырымбек Тау, Руслан Берденов, Максим Барышев, Динара Шукижанова, Куаныш Шонбай и Бейбит Алибеков.
30 ноября стало известно, что в Казахстане зарегистрировали новую партию "Байтак". Основной задачей партии является решение экологических проблем страны.
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