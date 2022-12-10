Фото и видео ледяных столбов в еще не сданных квартирах в мкрн. Кунай в редакцию "НГ" прислали читатели. Костанайцы никак не дождутся вручения ключей, но, судя по кадрам, новоселье будет не скоро и не таким радостным, как люди ожидают.

- Крик души от вкладчиков "Отбасы банк", которые ждут свои долгожданные квартиры в мкрн. Кунай в 21-м квартале, в домах №№ 1, 2 и 3. Дома в плачевном состоянии, - написала читательница в своем сообщении. - Конкурс проводился в марте 2021 года, в эксплуатацию дома должны были ввести в июне того же года. Но ключи нам таки никто не вручил.

- Сегодня, 10 декабря, несколько людей собрались в Кунае, должен был быть представитель акимата, но не пришел. Мы все замерли, пока ждали, - добавляет другая женщина. - Нам все время откладывают сдачу домов в 21-м квартала, хотя мы самые первые прошли конкурс.

После публикации фотографий в нашем Instagram-аккаунте, отдел строительства акимата Костаная оставил комментарий под этим постом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

- Строительство домов №№ 2, 3 в 21-м квартале мкрн. "Кунай" осуществлялось подрядной организацией ТОО «Марал Курылыс». B октябре текущего года договор с данной организацией расторгнут в виду неисполнения договорных обязательств, организация признана недобросовестным участником государственных закупок, - говорится в сообщении. - На период определения новой подрядной организацией для завершения строительства, согласно заключенному договору, сохранность домов обеспечивается охранной фирмой «Нур Сакшы». При осмотре домов выявлено, что отопление запущено только в подвальной части. Протекание воды произошло с крана «Маевского» в системе отопления. Отделом строительства города приняты меры по устранению, работы будут полностью завершены к 13 декабря. Начата претензионная работа в отношении охранной организации, не сообщившей о данном происшествии.

В отделе строительства также добавили, что уже объявлен новый конкурс по госзакупкам, и подрядчик, выигравший конкурс, должен будет устранить все дефекты до заселения жильцов.

О затянувшемся строительстве в этом микрорайоне "НГ" писала не раз. В октябре на совещании в акимате руководитель отдела строительства докладывал акиму областного центра Марату Жундубаеву, что строительство в мкрн. Кунай должны завершить в 2022 году. Еще раньше, в июне этого года экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов давал поручение Жундубаеву "держать вопрос на контроле".

Кроме того, 13 октября в другом, уже сданном доме в этом микрорайоне жаловались на то, что во время дождей водой заливало подъезд.