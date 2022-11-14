О ЧП в доме № 1 в 85-м квартале микрорайона Кунай «НГ» сообщили днём воскресенья, 13 ноября. Дом строили по госпрограмме. Местные жители сообщали: «вода течет по стенам с потолка и скапливается на полу», проблему пытались обсуждать с подрядчиком, актюбинской фирмой «Актобе-Саулет», но безрезультатно.

Сегодня, 14 ноября, воду в подъезде обсуждали на аппаратном совещании в акимате Костаная.

- Вчера в СМИ прошла информация, без служебной записки понятно, топит Кунай. Люди жалуются, поясните, пожалуйста, что происходит, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

- Выехали вчера с сервисной компании, примыкание входных групп подъездов к основным домам... Из-за косого дождя есть протекание, - сообщил заместитель акима Руслан КАТПАЕВ.

Отвечая на вопрос, Катпаев добавил - в самих квартирах воды нет. Аким поручил - пока подрядчик на объекте, проверить все дома, которые он построил.





- Затекание вдоль стены идет, сделали сегодня дополнительную гидроизоляцию, до ума довели, - рассказал корреспонденту «НГ» Катпаев. - Нет, это не ошибка строителей, это небольшой дефект, который мы устраняем по ходу. Нарушений технологий строительства нет, пострадал только один дом. Мы догадывались, что будет такая проблема. Сегодня ее устранят.

На аппаратном совещании также обсуждали проблемы с ливневой канализацией в микрорайоне Береке.



- Оборудование уже в городе, КНС готовы, как погода наладится - мы завершим работы, - отрапортовал заместитель акима.

- Вы можете обещать, что следующей весной микрорайон Береке, как сейчас, топить не будет? - спросил Жундубаев.

- Второй проезд не будет топить. На что жалуются - уберем мы сейчас, - ответил Катпаев.

Проект по ливневой канализации в Береке будет завершен только в 2023 году. Тогда появится подключить Береке к общегородской системе и, как выразился аким, «воды там не должно быть априори».

Фото Георгия ГОВОРОВА

