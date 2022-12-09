Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 9 декабря, прокомментировал "НГ" решение нового главы Костанайской области Кумара Аксакалова не устанавливать гранитный бордюр в областном центре. По словам градоначальника, как аким города он "остаётся на своих позициях, но есть решение акима области, и мы будем его исполнять".

- Будем оптимизировать расходы, - рассказал Жундубаев. - Бордюр на пр. Абая действительно пришел в негодность, это подтверждают соответствующие экспертизы. Как и асфальт. Мы все равно поменяем бордюр, но он теперь будет бетонным. Это будет дешевле на 111 млн тенге.

Напомним, аким Костаная проводил опрос среди населения на своей страничке в Instagram. Тогда за гранитный бордюр проголосовали 60 процентов костанайцев. "НГ" поинтересовалась у Жундубаева, как решение акима области учитывает мнение населения, на которое ранее ссылались власти.

- Я при своем мнении остаюсь, я за гранитный бордюр, - ответил Жундубаев. - Но есть решение акима области. Давайте не будем это обсуждать. Мы нижестоящий орган и будем исполнять поручение.

Практику опросов аким Костаная обещал продолжить. Напомним, новый аким Костанайской области Кумар Аксакалов вступил в должность 1 декабря. Во время своего визита на стройплощадку нового смарт-центра он заявил, что гранитный бордюр слишком дорогой, и дал поручение отказаться от его установки.

Фото Ксении РЕБИК