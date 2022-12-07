Об этом аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ заявил сегодня, 7 декабря, во время рабочей поездки по областному центру.

- Гранитных бордюров на пр. Абая в 2023 году не будет, уже дано соответствующее поручение, - ответил Аксакалов на уточняющий вопрос корреспондента «НГ». - Делать нужно из хороших местных бордюров, это будет полезнее для области. За два дня я ознакомился с проектами на 2023 год, все они крупные, знаковые, но очень дорогие. Считаю, что нецелесообразно тратить такие деньги, когда люди в поселках сидят без воды и без дорог.

О том, что нецелесообразно тратить огромные бюджетные деньги на установку гранитных бордюров, «НГ» писала еще 5 лет назад. И тогда же приводила расчеты, насколько дешевле обойдется установка бетонных бордюров местных производителей. Однако чиновники уверяли, что гранит долговечнее, простоит 100 лет и что в итоге это выгодно.

В 2022 году в долговечности и целесообразности установки гранитного бордюра пытался убедить аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на встрече с журналистами 27 августа.

- Почему бы нет? К примеру, на пр. Абая, - уточнял он. - Если хотя бы от путепровода по пр. Абая до ул. Тауелсиздик установить гранитный бордюр, то главным обязательством для подрядчиков будут резиновые накладки на лопаты, чтобы правильно эксплуатировать улицы и не повредить бордюр. Вот к такому решению мы пришли. Хочу этот вопрос вынести на широкое обсуждение, потому что он касается многих. Я помню, были вопросы по установке бордюра. Я не сравниваю нас с Алматы, Нур-Султаном, Шымкентом, но в Павлодаре, Караганде, Петропавловске есть улицы с гранитным бордюром. Я хочу пару-тройку вопросов сделать в виде предложений и, чтобы это было прозрачно, провести экспресс-опрос в соцсетях ваших СМИ. По сути будет мини-референдум по благоустройству. В том числе про гранитный бордюр. Население должно поучаствовать, посмотрим активность, потом соберем техсовет и будем решать. Это и будет слышащее государство.

Корреспондент "НГ" тогда напомнила: в прошлые годы гранитный бордюр не зарекомендовал себя, как долговечный, и после статей в "НГ" акимат отказался от него.

- Правильно, потому что вы не дали! - пошутил Марат Жундубаев. - На ул. Карбышева гранит стоит до сих пор, на других просто не пробовали. Мы изучили этот вопрос, можете сами выйти на Куртинский завод, гранит дороже бетона в 3 раза. Гарантию дают на 100 лет, но кто из нас это проверит? Давайте хотя бы на 25 лет рассчитывать...

Позже акимат Костаная провел опрос, в котором большинство респондентов проголосовало за установку гранитного бордюра.

Однако сегодня на встрече с Аксакаловым и на его прямой вопрос о том, что проекты нужно удешевлять и строить из местных материалов, в том числе и бордюры, Жундубаев ответил: «Я согласен». Почему Марат Жундубаев поменял свое мнение о гранитных бордюрах спустя всего 3 месяца и зачем проводился мини-референдум, если мнение народа теперь не учтут, аким Костаная не пояснил.

Запись прямого эфира со встречи с акимом Костанайской области смотрите в нашем Instagram.