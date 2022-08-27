На встрече с журналистами, которая прошла 26 августа, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ заявил, что акимат снова рассматривает возможность установки гранитного бордюра на улицах Костаная.

- Почему бы нет? К примеру, на пр. Абая, - уточнил аким. - Если хотя бы от путепровода по пр. Абая до ул. Тауелсиздик установить гранитный бордюр, то главным обязательством для подрядчиков будут резиновые накладки на лопаты, чтобы правильно эксплуатировать улицы и не повредить бордюр. Вот к такому решению мы пришли. Хочу этот вопрос вынести на широкое обсуждение, потому что он касается многих. Я помню, были вопросы по установке бордюра. Я не сравниваю нас с Алматы, Нур-Султаном, Шымкентом, но в Павлодаре, Караганде, Петропавловске есть улицы с гранитным бордюром. Я хочу пару-тройку вопросов сделать в виде предложений и, чтобы это было прозрачно, провести экспресс-опрос в соцсетях ваших СМИ. По сути будет мини-референдум по благоустройству. В том числе про гранитный бордюр. Население должно поучаствовать, посмотрим активность, потом соберем техсовет и будем решать. Это и будет слышащее государство.

Корреспондент "НГ" напомнила: в прошлые годы гранитный бордюр не зарекомендовал себя, как долговечный, и после статей в "НГ" акимат отказался от него.

- Правильно, потому что вы не дали! - пошутил Марат Жундубаев. - На ул. Карбышева гранит стоит до сих пор, на других просто не пробовали. Мы изучили этот вопрос, можете сами выйти на Куртинский завод, гранит дороже бетона в 3 раза. Гарантию дают на 100 лет, но кто из нас это проверит? Давайте хотя бы на 25 лет рассчитывать...

Каким образом при интернет-опросе решатся вопросы накрутки голосов, инстаграм-троллинга и других трудностей, в акимате пока не решили.

Гранитный бордюр на улицах Костаная после первой зимы /Фото из архива "НГ"

Об эпопее с гранитным бордюром мы писали здесь:

Бордюр особого назначения

И думать о красе «бюджетного» бордюра

Гранитная виртуальность, бетонная реальность

Акимат Костаная отказался от установки гранитных бордюров на двух улицах города

Остались у разбитого гранита...

Больше, больше бордюра и макияжа...

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