Три вопроса о благоустройстве опубликовали в субботу, 3 сентября, в 12.00, в Stories страницы акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА в соцсети Instagram: «Вы за многолетние цветы?» «Вы за автоматический полив?» «Вы за прочный гранитный бордюр?»

Предлагали выбрать из двух вариантов: да или нет. Опрос сопровождался картинками и описанием плюсов и минусов высадки многолетних цветов, автоматического полива и установки гранитного бордюра. Голосование провели на двух языках: казахском и русском.

Суть проводимого мини-рефререндума Марат Жундубаев объяснил чуть раньше - 27 августа, во время встречи с журналистами:

- Если хотя бы от путепровода по пр. Абая до ул. Тауелсиздик установить гранитный бордюр, то главным обязательством для подрядчиков будут резиновые накладки на лопаты, чтобы правильно эксплуатировать улицы и не повредить бордюр. Вот к такому решению мы пришли. Я помню, были вопросы по установке бордюра. Я не сравниваю нас с Алматы, Нур-Султаном, Шымкентом, но в Павлодаре, Караганде, Петропавловске есть улицы с гранитным бордюром. Я хочу пару-тройку вопросов сделать в виде предложений и, чтобы это было прозрачно, провести экспресс-опрос в соцсетях ваших СМИ. По сути будет мини-референдум по благоустройству. В том числе про гранитный бордюр. Население должно поучаствовать, посмотрим активность, потом соберем техсовет и будем решать. Это и будет слышащее государство.

Тогда же сообщил, что, помимо «бордюрного» вопроса, будут еще два: о том, что Костанаю нужны автоматическая система полива и многолетние цветы.

- Только на набережной вдоль Гашека система полива обойдется в 200-300 млн тенге, - пояснил Жундубаев. - Мы заключили договор со специалистами Ботанического сада, они сказали, что главное - полив. Сейчас они изучают почвы разных районов Костаная и с учетом этого будут давать рекомендации по посадкам.

Многолетние цветы, объяснял аким города, тоже дороже и прихотливее однолетних, зато долговечнее. Как и гранитный бордюр.

- Нам говорили, что гранитный бордюр в 10 раз дороже бетонного, - пояснял аким. - На самом деле - всего в три раза. Зато простоит 100 лет!

По заявлениям Марата Жундубаева на пресс-конференции сложилось ощущение, что акимат уже принял положительное решение по всем трем вопросам, но решил подкрепить его мнением жителей. Так и получилось.

«НГ» отслеживала результаты голосования почти каждые 2 часа. За три часа до окончания голосования итоги были такими:

- за установку гранитного бордюра в казахской и русской версиях проголосовало 60% опрошенных,

- за многолетние цветы в русской версии - 96%, в казахской - 91%,

- за автоматический полив в русской версии - 95%, в казахской - 94%.

- Результаты опроса двух версий суммируем, - сообщил «НГ» пресс-секретарь акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ. - И выведем средний процент. Общее количество опрошенных и результаты опроса выложим чуть позже.