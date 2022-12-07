Плата за 1 кубометр воды в 129 селах области с общим охватом 177 тысяч человек составляет 30 (40) тенге. Этот показатель приняли областные депутаты в прошлом году на сессии маслихата.

С 1 июля в области средний тариф на услуги водоснабжения для потребителей вырос с 723,58 тенге за 1 куб. м до 1 086,73 тенге за 1 куб. м.





- Самая высокая плата, согласно ранее утвержденным тарифам на воду, достигла к 1 ноября 5 541 тенге за 1 куб. м с НДС в селе Кумкешу Амангельдинского района, - отметил в своем докладе заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Алмат ГАПБАСОВ, - Таким образом за счет субсидирования для жителей сел плата снижается до 30 (40) тенге за 1 куб. м. Фактически сельское население области несет нагрузку от утвержденных тарифов в пределах от 0,7% до 46,4%.

А вот разница оплачивается из госказны. В управлении ЖКХ еще в сентябре предложили общественному совету увеличить тариф до 70 (100) тенге, чтобы снизить нагрузку на бюджет. Но совет рекомендовал, чтобы повышение цены не было столь болезненным, увеличить тариф до 55 (70) тенге. И сегодня этот размер оплаты за воду утвердили в областном маслихате на внеочередной сессии.

- По предварительным расчетам, при утвержденном бюджете на субсидирование в текущем году в сумме 1,5 млрд тенге позволит снизить нагрузку на бюджет с 93,6% до 88,4% или на 84,7 млн тенге, - добавил Гапбасов.