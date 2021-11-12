Обсуждение прошло в формате онлайн сегодня, 12 ноября. В работе внеочередной сессии приняли участие 23 из 33 депутатов. Трансляцию вели на сайте облмаслихата.

- Для предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в регионе с 16 августа предложено ввести новый размер платы за поданную населению питьевую воду по новому механизму, - пояснил руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ . - Это позволит с момента ранее действующей платы за воду выплачивать субсидии предприятиям, предоставляющим населению услуги питьевого водоснабжения, для их удешевления, тем самым устранить текущую дестабилизация в их деятельности.

Нормативно-правовой акт от 5 ноября уже прошел юридическую экспертизу в министерстве юстиции РК. Даурен Аскаров попросил депутатов утвердить новый тариф за воду в размере 30-40 тенге за 1 куб. м. Он напомнил, что с 16 августа, в связи с изменениями в "Правилах субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения» в сельских населенных пунктах", тарифы на воду составили от 84 тенге за 1 куб. м. до 1 891 за 1 куб. м.

Сейчас в регионе 23 предприятия оказывают услуги водоснабжения в сельской местности. На субсидирование их работы из областного бюджета выделят 1 млрд 188 млн тенге.

Все депутаты проголосовали за субсидирование, новый тариф будет установлен примерно через 10 календарных дней, то есть до конца ноября.

Маслихат также рассмотрел предложение, которое озвучил заместитель акима Костанайского района Назарбек КОНКАБАЕВ. Он пояснил, что местные жители неоднократно обращались в акимат с просьбой о создании внутрирайонного автобусного маршрута.

- 26 марта, после проведения конкурсных процедур, был заключен договор с ТОО «ТТС» на транспортное сообщение Тобыл - Заречное, маршрут № 1, - пояснил Конкабаев. - В конкурсе не было конкуренции, так как маршрут нерентабельный. Для предотвращения этого необходима поддержка госорганов.

На субсидирование из районного бюджета предлагается выделить 20 млн тенге. Но это возможно только в случае признания маршрута социально значимым.

В Тобыле проживает более 29 000 человек, в с. Заречное - более 8 000.

- С января по март мы работали предварительно, без договора, законом это допускается , - сообщил Конкабаев. - За это время было перевезено более 19 000 человек. В среднем в месяц маршрутом пользовалось около 3 000 человек. Протяженность маршрута 29,8 км, а общая, учитывая заезд на базу, около 40 км.

Депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы признать маршрут социально значимым.