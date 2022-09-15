Проект, направленный на повышении стоимости питьевой воды для жителей ряда сел региона, обсудили сегодня, 15 сентября, на очередном заседании члены областного общественного совета.

В профильном ведомстве предложили повысить тариф в три раза. По информации представителя управления, мера вынужденная. В июле 2021 года в Правила субсидирования были внесены изменения, которые и определили новый размер выделяемых бюджетом выплат за услуги водоснабжения.

В области для поддержки жителей 121 села субсидируется стоимость услуги по подаче питьевой воды с охватом населения чуть больше 171 тысячи человек. Услуги водоснабжения оказывают 67 предприятий, 23 из которых поставляют питьевую воду сельскому населению. Все они являются субъектами естественных монополий, их деятельность регулируется государством. Спикер отметил, что средний тариф на воду в Костанае ниже среднего показателя в республике почти на 10%. Все это вкупе стало обоснованием повышения тарифа на питьевую воду.

— Или бюджет, или люди? — бросил реплику член общественного совета, председатель областного филиала Народной партии Казахстана Андрей КОВАЛЬ.

И его вопрос был больше похож на риторический, потому как внятного ответа не прозвучало. По его мнению, предложенный расчет управления не имеет корреляции с реальным положением сельского населения и их низким уровнем дохода. Резкое повышение цены на услуги водоснабжения может стать поводом к социальному негодованию, считает общественник. В этом его поддержали большая часть фактически присутствующих на заседании коллег (к слову, их было много меньше от общего числа членов ОС). Они рекомендовали повысить тариф до 55 и 70 тенге/м3 (с учетом наличия индивидуального прибора учета водопотребления), вместо предложенных управлением 90 и 100 тенге/м3.

Однако, среди голосующих были и те, кто предложил рассмотреть тариф в пределах 70 и 100 тенге /м3, соответственно. По их мнению, это вполне обоснованная мера с точки зрения экономии бюджетных средств.

Модератор заседания предложил секретарю общественного совета изучить мнение всех его членов, чтобы выработать общие рекомендации, которые будут поддержаны большинством голосов от общего числа членов ОС. После чего тарифы будут рассмотрены на сессии областного маслихата.

Фото Сауле КУАНБЕК