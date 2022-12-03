Родители учеников СШ № 2 им. Алтынсарина с. Федоровка сообщили «НГ», что 26 ноября в классах стало очень холодно, в тот же день директор школы сообщила, что проблема решена. Но 1 декабря жители села вновь сообщили о холоде.

СШ № 2 им. Алтынсарина - единственная в Федоровском районе с обучением на казахском языке

Корреспондент «НГ» 2 декабря побывал в школе. 10 часов утра, в фойе на первом этаже ощутимо холодно.

В фойе на первом этаже школы было довольно холодно...

...как и в коридоре в центральном крыле здания на втором этаже

Вахтер проводила меня на второй этаж. Школьников не было - из-за мороза перевели на дистанционку. В пустом кабинете истории градусник показывает температуру плюс 13.

В кабинете истории на втором этаже 13 градусов, прохладно

В соседнем кабинете математике градусника нет, хотя, судя по торчащему из стены шурупу, он здесь раньше висел.

Кабинет математики. Второй этаж школы. Здесь висел градусник

Вахтер сказала, что приборы для измерения температуры есть во всех кабинетах, а куда пропал этот, она не знает.

В центре школы прохладно, но в левом уже теплее - плюс 15...16 градусов. Тепло и детском саду «Балдырған». Над входной дверью висит тепловая завеса. Как позже рассказала одна из родительниц, поставили ее недавно - уже после жалоб.

- Я - мама дошкольника, - рассказала Кымбат БЕКТИМИРОВА. - Вопрос о холоде в садике мы поднимали уже неоднократно. Два заместителя акима района обещали нам, что с октября решат проблему, но они сами усугубили эту ситуацию. Котельную в школе установили еще в августе, но подключили только 28 ноября. В помещениях все еще холодно.

- В Федоровку мы приехали год назад, возле моего дома есть школа, но нам нужна была именно с государственным языком обучения (в районе она единственная - «НГ»), - говорит мама учеников 7-го и 9-го классов Мира ДОЩАНОВА. - В сентябре прошлого года в школе было тепло, но потом стало холодно. Целый год мы сидели и молчали. В этом году я хотела забрать ребенка, но учителя обещали, что тепло проведут.

Отец семиклассницы Арман ОСПАНОВ рассказал, что проблема с отоплением в школе уже не первый год, уже обращались в отдел образования и дошли до акима района.

- У меня двое внучек здесь учатся - в 1-м и 5-м классах. Когда начались холода, они начали болеть - кашляют, гриппуют, - говорит Сара МУРЗАБАЕВА. - Я думаю, тут проблема не только в отоплении, но и в ремонте.

В это время в школу приехал исполнительный секретарь районного филиала партии Amanat Артем РЕЗНИК.

- Цель визита в рамках работы комиссии партийного контроля - проверить, насколько изменился тепловой режим после того, как был проведен перевод котельной с угля на газ, - пояснил он «НГ». - В понедельник, 28 ноября, в школе наблюдалась низкая температура - в коридорах было около 10 градусов, в классах чуть больше. Сейчас мы прошли полностью по всему зданию и заметили, что температура постепенно начинает повышаться. На втором этаже в кабинетах было 15, 16 и 17 градусов тепла. Мы будем следить за тем, чтобы температура воздуха в школе достигла рекомендуемого показателя.

Он отметил, что батареи в школе горячие, но для прогрева кабинетов требуется время. Температура в классах стала постепенно повышаться, но в спортзале она сейчас ниже - для его прогрева потребуется чуть больше времени.

В спортзале холодно, на его прогрев нужно больше времени

Приехавший в школу заместитель акима Федоровского района Рамиль ВАЛЕЕВ рассказал, что в этом году акимат подготовил проект по переводу школы с угля на газ. ТОО Gas Energy Construction завершило работы по установке котельной еще в августе, но затянуло сроки подачи документов в АО «КазТрансГаз Аймак» на подключение газа.

- Кроме того, в ходе обследования оборудования, которое установлено на газовых котлах, метрологи АО установили, что оно предназначается для газа низкого давления, но для данной котельной подходит только газ высокого давления, - отметил Валеев. - Приходилось неоднократно менять оборудование, и только к концу октября было установлено соответствующее всем требованиям. Котлы были запущены только 29 ноября.

26 ноября протестировали датчики газовой котельной, поэтому временно отключили угольное отопление, так как его нельзя запускать одновременно с газовыми котлами. Запустить котельную не смогли - один датчик требовал срочной замены. В связи с этим школа во второй половине дня работала в дистанционном режиме.

29 ноября в газовой котельной школы запустили новые котлы, установили их еще в конце августа

В газовой котельной установлены газовые котлы. По словам Рамиля Валеева, раньше для отопления использовали уголь из разреза «Богатырь».

- Думаю, тут еще от погоды многое зависит - снегопада не было и, наверное, из-за этого морозы. Сейчас подача - плюс 84 градуса, обратка - плюс 52 градуса, этого вполне достаточно для такого помещения, как в школе, - прокомментировал оператор по газовым котельным ГКП «Теплоцентр» акимата Федоровского района Андрей МОЗГОВОЙ. - Мы подали газ, теперь общая температура распределяется по всей школе.

Проблема с отоплением недавно была и в школе с. Сарыколь Сарыкольского района.

Фото Андрея СКИБЫ