Член общественного совета Кызылординской области и специалист по прикладной хронологии Болат НУРХОЖАЕВ сегодня, 2 декабря, провел переговоры с представителем акимата Костанайской области. Он прилетел в Костанай на встречу акима с населением, посвященную переводу региона в свой часовой пояс. Но вчера, из-за отставки Архимеда Мухамбетова назначенную на 3-е декабря встречу отменили. Нурхожаев попросил встречу не переносить, а вместо нового и старого акимов, пригласить кого-то из курирующих заместителей.

- Я пришел сюда по просьбе жителей Костанайской области, так как являюсь членом рабочей группы по проблемам исчисления времени в Казахстане, - рассказал «НГ» Нурхожаев. - Я хочу встретиться с представителями акимата, чтобы понять их позицию о том, как они сейчас относятся к инициативе перевода региона в свой часовой пояс. Население этот вопрос поднимает с 2017 года. Мы в Кызылординской области этот вопрос решили и нам вернули наше время.

Напомним, что географически Костанайская область находится в часовом поясе UTC+4, но фактически с 2004 года живет в часовом поясе UTC+6, и тем самым опережаем свое поясное время на 1 час 46 минут.

Нурхожаев уверен, что вопрос времени должен решаться не с учетом мнения населения, а с упором на данные науки. Он утверждает, что у инициативной группы есть все аргументы, которые поддерживают перевод стрелок.

- Любое мнение «против» или «за» должно быть чем-то обосновано, - сказал он. - Тем более вопросы здравоохранения и здоровья людей не должны рассматриваться опросами или референдумами. Это сугубо научный вопрос. У нас есть научные доводы, их более чем достаточно. Мы же не спорим, нужна в Казахстане вакцинация или нет, медики смотрят на ситуацию и принимают решение.

В акимате Нурхожаева принял пресс-секретарь акима области Жуматай КАКИМЖАНОВ. Он сообщил, что у только что вступившего в должность акима в очень плотном графике пока нет времени на встречу с населением. Но о проблеме он знает и обязательно проведет встречу позже. Нурхожаев настаивал, что завтра участники встречи могут прийти не в ДК «Мирас», как планировалось, а к акимату.

- Мы готовы встретиться в любом месте, - сказал пресс-секретарю Нурхожаев. - Можем мы здесь собрать группу из 15-20 человек, высказать свою позицию, а вы передадите ее акиму области или в администрацию президента. Так же можно ведь? От этого зависит ваша репутация. Я могу завтра сказать, что встреча не состоялась и уехать. Потом в социальных сетях вас будут ругать, это вам надо вообще?

Через несколько часов после переговоров активиста и пресс-секретаря акима области, последний сообщил «НГ», что вместо встречи с населением акимат готов провести встречу с инициативной группой.

- С инициативной группой по переводу времени встретится руководитель аппарата акима Костанайской области Мурат Миртаевич Сандыбаев, - сообщили в пресс-службе акима региона.

Встреча с инициативной группой пройдет завтра в 10 утра.

Фото Ксении РЕБИК

Читайте также:

Почему активисты хотят вернуть природное время?