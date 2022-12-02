3 декабря в "ДК "Мирас" должна была состояться встреча главы региона по переводу региона в свой часовой пояс. Ее в конце ноября анонсировал экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

1 декабря Мухамбетов покинул пост главы региона, поэтому жители области стали активно интересоваться: состоится ли встреча?

"НГ" задала этот вопрос пресс-секретарю акима области Жуматаю КАКИМЖАНОВУ.

- В связи с назначением нового акима Костанайской области встреча Кумара Аксакалова с населением по переводу времени и другим актуальным вопросам переносится на другой срок, - сообщил он. - Точная дата, время и место встречи будет сообщено дополнительно.

Как сообщили "НГ" активисты, в Костанай уже прилетел член общественного совета Кызылординской области, специалист по прикладной хронобилогии Болат Нурхожаев, который заранее купил билеты, чтобы принять участие во встрече 3 декабря. Ранее Нурхожаев помог перевести Кызылорлинскую область в свой часовой пояс.

Теперь активисты собираются добиться встречи с новым акимом Кумаром Аксакаловым, для чего сегодня пойдут в здание акимата.

Напомним, что географически Костанайская область находится в часовом поясе UTC+4, но фактически с 2004 года живет в часовом поясе UTC+6 и тем самым опережаем свое поясное время на 1 час 46 минут. Это произошло из-за того, что в Казахстане столько раз изменяли астрономическое время, поэтому большинство жителей запуталось и не знает, по какому времени живут.

Самым комфортным признано поясное время, когда разница для жителей соседних поясов составляет 1 час. В 1930 году в СССР для улучшения экономической ситуации и экономии электроэнергии установили декретное время - поясное плюс 1 час, то есть уже пошло опережение. Его устанавливали на несколько месяцев, но продлилось оно до распада СССР, а в ряде стран СНГ, в том числе в Казахстане, осталось по сей день. С 1956 года Казахская ССР провела укрупнение часовых поясов, вместо четырех осталось два. Потом были регулярные переходы на «зимнее» и «летнее» время.

В 2004-м Костанайская и Кызылординская области отказались от перехода на «летнее» время, а границы часовых поясов на прежнее место не вернули. И две наших области, фактически и географически находящиеся в часовом поясе UTC+4, оказались в поясе UTC+6.

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