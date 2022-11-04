На странице Instagram Азамата КАРИМОВА 3 ноября появился пост с фотографией бывшего руководителя управления здравоохранения Костанайской области, а ныне вице-министра Вячеслава ДУДНИКА. На его фото был вопрос: «Почему вице-министр откровенно врет и не краснеет?»

На сообщения корреспондента "НГ" в WhatsApp Вячеслав Дудник до сих пор не ответил, хотя прочитал их

- Мы проанализировали исследования в мире и не нашли доказательств, - процитировал вице-министра Азамат Каримов. И дальше сообщил, что 2 ноября на встрече с общественником Болатом Нурхожаевым заявил: доказательств о пагубном влиянии на здоровье того, что люди живут не в своем часовом поясе и при двойном летнем времени, нет.

Этот ответ возмутил костанайских активистов, которые уже несколько лет борются за перевод области в свой часовой пояс. Они регулярно пишут письма и ходят на встречи с главой региона Архимедом Мухамбетовым, которому доказывают необходимость перевода область в свой часовой пояс и судятся на уровне республики.

- Дудник встречался с Болатом Нурхожаевым, членом рабочей группы по переводу области в свой часовой пояс, в Астане на съезде, - пояснила «НГ» общественница Ольга ВЕДЛЕР. - Нурхожаев, член общественного совета акимата Кызылординской области, который смог донести до своего акима всю серьезность положения и перевел область в свой часовой пояс. Нурхожаев обошел много министерских и правительственных кабинетов по вопросу перевода области в свой часовой пояс. И вот попал на встречу с Вячеславом Дудником. Неправдивое высказывание Дудника вызывает смех, потому что тот пакет документов, на основании которого Кызылординскую область перевели в свой часовой пояс, был одобрен министерством здравоохранения в 2018 году. Именно тогда область перевели в свой часовой пояс. И все было правильно, чиновники подтверждали, что нахождение не в своем часовом поясе вредит здоровью. Когда мы обратились с тем же самым пакетом документов, включающим доказательства научно-исследовательских институтов, отчеты медиков, нам сказали: нет специалистов, некому изучать вопрос. А теперь Дудник дошел до того, что уже сам изучил этот вопрос и он выеденного яйца не стоит, что вопрос надуманный... Получается вице-министр отрицает всю мировую науку?

По словам Ведлер, Болат Нурхожаев получил сертификат о том, что он прошел курс по хронобиологии и даже может давать консультации. И он понимает всю серьезность этого вопроса в отличие от Вячеслава Дудника.

«НГ» попросила вице-министра здравоохранения прокомментировать обвинения в его адрес. Мы скинули ссылку поста Азамата Каримова на WhatsApp Вячеславу Дуднику и спросили: реально ли он так ответил по вопросу перевода области в своей часовой пояс? Реально ли он проанализировал всю ситуацию и считает, что возврат Костанайской области в наш природный часовой пояс не имеет смысла? И то, что мы давно живем не в своем часовом поясе негативно не отражается на жителях? Сообщения были прочитаны практически моментально, но ответа до сих пор не поступило.

Напомним, что географически Костанайская область находится в часовом поясе UTC+4, но фактически с 2004 года живет в часовом поясе UTC+6 и тем самым опережаем свое поясное время на 1 час 46 минут. Это произошло из-за того, что в Казахстане столько раз изменяли астрономическое время, поэтому большинство жителей запуталось и не знает, по какому времени живут. Самым комфортным признано поясное время, когда разница для жителей соседних поясов составляет 1 час. В 1930 году в СССР для улучшения экономической ситуации и экономии электроэнергии установили декретное время - поясное плюс 1 час, то есть уже пошло опережение. Его устанавливали на несколько месяцев, но продлилось оно до распада СССР, а в ряде стран СНГ, в том числе в Казахстане, осталось по сей день. С 1956 года Казахская ССР провела укрупнение часовых поясов, вместо четырех осталось два. Потом были регулярные переходы на «зимнее» и «летнее» время. В 2004-м Костанайская и Кызылординская области отказались от перехода на «летнее» время, а границы часовых поясов на прежнее место не вернули. И две наших области, фактически и географически находящиеся в часовом поясе UTC+4, оказались в поясе UTC+6.

Активисты считают, что это негативно влияет на здоровье людей, провоцируют болезни. В связи с чем благодаря Болату Нурхожаеву Кызылординская область в 2018 году вернулась в свой часовой пояс, а наша нет.

- Когда согласовывали постановление от 11 декабря 2018 года об изменении исчисления времени, упоминалась и Костанайская область, так как она находится в одном часовом поясе с Кызылординской. Нас ошибочно перенесли в другой часовой пояс и вернуть должны были вместе, установив и границы часовых поясов, - объяснял «НГ» в 2020 году Болат Нурхожаев. - Когда с нашими доводами согласился президент Нурсултан Назарбаев и указ о возврате одного часа уже лежал на подписи, представители правительства письменно обратились к властям Костанайской области с вопросом о переходе. Но ваш аким области Архимед Мухамбетов ответил, что от жителей такого запроса не поступало.

Однако на встрече с населением в июне этого года Архимед Мухамбетов уже ответил: «Я за перевод».

- Неужели детей не жалко вам, Архимед? В 8 часов встают и идут в школу, а вы уперлись, как горох об стенку! – эмоционально спросил главу региона о переводе времени житель Костаная Закария БАЛШИКБАЕВ.

- Почему я уперся, откуда вы знаете? – не менее эмоционально отреагировал Архимед Мухамбетов. – Я не решаю этот вопрос. Я за перевод! Я сам всю жизнь до Костаная жил в Актобе. Для меня тоже непривычно перестраиваться на час. Но я не могу, как аким, взять на себя дополнительные полномочия. Были общественные слушания, было открытое голосование. Это же не с приходом Мухамбетова у вас установили один часовой пояс. Это было давно. Люди голосовали, меня только с результатами ознакомили. Покажите мне комментарии, где я говорю, что против перевода времени! Я стараюсь держать нейтральную позицию.

Теперь вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник и вовсе уверяет, что вопрос о переводе Костанайской области в свой часовой пояс проанализирован, изучен и никаких доказательств того, что жизнь не в своем времени вредит здоровью, якобы нет. Активисты, по словам Ольги Ведлер, все равно намерены приблизить регион к своему времени. Заодно наконец разберутся, кто в этой долгоиграющей истории со временем лжет, кто краснеет, а кто нет?