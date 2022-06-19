Отчетная встреча Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла 17 июня в СШ № 27 микрорайона Юбилейный. Глава региона сразу попросил «поднимать не частные вопросы, ведь для этого есть личные приемы, а поднимать вопросы, которые волнуют общественность».

Призыв зачастую оставался неуслышанным. Спрашиваали о ремонте кровли в ясли-саду № 54, о спорах одного из ОСИ с теплокомпанией, о подведении канализации к частным домам. Мухамбетов в таких случаях давал слово подчиненным и указывал решить проблему "в кратчайшие сроки".

Не все собравшиеся хотели только спрашивать о проблемах. Житель КЖБИ Александр Петрович решил похвалить главу региона за проделанную работу.

- Уважаемые жители, давайте реально оценим, что было сделано, - сказал он. – Были построены дороги, сейчас хорошо занимаются благоустройством. Было открыто две школы, для молодежи построили дворец. И мне хочется высказать благодарность жителям, которые помогают в благоустройстве города!

- Давайте так договоримся - чтобы никто никому дифирамбы не пел. – отреагировал Мухамбетов. – Работаем, есть недостатки. Это не только наша работа, это результат совместной деятельности. Мы собрались обсудить актуальные вопросы и найти решения. Просьба – представиться и задавать вопросы.

Но и это предложение акима области было проигнорировано, и ещё две похвалы прозвучали вместо обсуждения насущных проблем.

Ждём дома с 2020-го

Дома в микрорайоне Аэропорт должны были сдать в эксплуатацию еще в 2020 году.

- Были у нас проблемы с подрядчиком, которого признали позже недобросовестными, - ответил на вопрос о долгострое аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. – Эти три дома мы планируем до конца года ввести. Работы ведутся. Не все так легко идет там.

- Держите на контроле этот вопрос, - добавил Мухамбетов. – Для вкладчиков Отбасы банка хочу сказать – я знаю, что есть проблемы еще в микрорайоне Кунай. Здесь ошибка со стороны акимата Костаная. Они хотели хорошее дело сделать и цены на жильё не поднимали. По проектно-сметной документации цена квадратного метра была 220 000 тенге. Чтоб людям сделать хорошее, конкурс проводили и снизили ценник до 160 000 за квадрат. Нашли подрядчика, но потом выросли цены на стройматериалы. Эти строители попали в сложное положение. Сейчас эти объекты в ручном режиме вытаскивают. Мы продолжим строительство, но просьба – потерпеть. Резкий скачок цен, пандемия, не дали деньги вовремя на благоустройство. Надо навести здесь порядок.

"Я за перевод времени"

Некоторые горожане пришли на встречу с целым списком проблем. Например, среди 9 вопросов были критика нового фермерского рынка в KostanayPlaza и недовольство часовым поясом Костанайской области.

- Неужели детей не жалко вам, Архимед? В 8 часов встают и идут в школу, а вы уперлись, как горох об стенку! – эмоционально спросил Закирия БАЛЬШЕКПАЕВ.

- Почему я уперся, откуда вы знаете? – не менее эмоционально отреагировал аким области. – Я не решаю этот вопрос. Я за перевод! Я сам всю жизнь до Костаная жил в Актобе. Для меня тоже непривычно перестраиваться на час. Но я не могу, как аким, взять на себя дополнительные полномочия. Были общественные слушания, было открытое голосование. Это же не с приходом Мухамбетова у вас установили один часовой пояс. Это было давно. Люди голосовали, меня только с результатами ознакомили. Покажите мне комментарии, где я говорю, что против перевода времени! Я стараюсь держать нейтральную позицию.

Наведите порядок на рынке

Ветеран труда Фазыл ТАЖУБАЕВ известен читателям «НГ» попытками навести порядок на территории возле Центрального рынка.

-Эта проблема тянется еще с 2000-х годов, - напомнил акиму области Фазыл Мукашевич. – На каком основании земли общего пользования отдаются необоснованно, непродуманно и неправомерно коммерческим организациям? Они прямо посередине дороги по улицам Шевченко и Победы устраивают свои ларьки, что противоречит все возможным нормам. Но никто на это не реагирует. Только «Наша Газета» писала об этом. Мне кажется, что до вас эта информация не доходит и застревает на уровне руководителей отделов. Это мешает нам жить - машины паркуются в нашем дворе, превратили двор в стоянку.

Архимед Мухамбетов коротко дал поручение полицейским разобраться ситуации.

- Может, действительно земли общего пользования отдали, но если все законно, то вопросов нет, - сказал аким области.

О проблемах инвалидов

Руководитель ОО «Радуга» Наталья КОЛОСКОВА спросила о бесплатном проезде и летнем отдыхе для детей с инвалидностью.

-Проект постановления о льготном проезде для детей-инвалидов уже разработан и представлен в маслихат, - ответил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Асылхан ХАКИМОВ. - Его уже рассмотрели, деньги будут выделены. Конкретная сумма зависит от количества этих детей, мы будем возмещать из бюджета.

- По летнему отдыху вопрос не решался много лет, - добавила руководитель управления образования Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА. – 100 детей в этом году отправились в центр «Хатико». Это благодаря тому, что депутаты выделили нам на эти цели 12 млн тенге. Конечно, 100 детей - мало. Это такой первый опыт. Если депутаты поддержат, то мы увеличим эту цифру в 2 раза.

Раскритиковали на встрече пригодность новых микрорайонов Костаная к нуждам маломобильных граждан. Азамат ЖУМАГУЛОВ сообщил, что в микрорайоне Юбилейном невозможно проехать на коляске, да и пандусов не хватает.

- Проблема есть, поэтому новый аким города встретится с обществом инвалидов и обсудит с ними, как решить вопросы, которые вы озвучили, - ответил Мухамбетов. – Надо провести вам круглый стол с участием всех компаний, которые проектируют новые микрорайоны, чтобы они больше внимания уделяли этим проблемам.

"Говорят, аким запретил"

Последний вопрос задала Асель Алматовна, сотрудница Молодежного ресурсного центра в "Жастар Сарайы".

- К нам приходят люди, но их не пускают в наш центр через главный вход, - сказала девушка, - Говорят, что есть запрет акима. Все наши посетители должны обходить.

Аким области сообщил, что запрета нет, и поручил управлению культуры разобраться.

Следующие отчетные встречи акима области с населением назначены на 24 июня, они пройдут в Амангельдинском и Джангельдинском районах.

Фото Ксении РЕБИК