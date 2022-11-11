Проблемы с подъемниками в надземном переходе по пр. Назарбаева в Костанае полностью не устранили. Оба лифта не работали с конца прошлой недели, как пояснили в отделе ЖКХ - из-за замыкания в сетях.

В начале этой недели нас заверили, что лифты починили. Но в среду, 9 ноября, они вновь не работали.

"Лифты ушли в ошибку из-за неправильного использования" - сообщила диспетчер. И обещала, что монтер все испортит.

Сегодня, 11 ноября, мы вновь проверили работу лифтов. Один, что ближе к ТРЦ Plaza, отлично работает: дверь открывается по щелчку. На втором вокруг кнопки вызова мигает свет, дверь не открывается, лифт не едет.

Полное ощущение, что подъемники не предназначены для частого использования.

На надземный переход бюджет Костаная потратил 168 млн тенге, сейчас горожане называют его "памятником коррупции".

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ