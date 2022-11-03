О неработающих лифтах в надземном переходе, расположенном по пр.Назарбаева, всю эту неделю сообщали "НГ" читатели. Как мы убедились 2 ноября, оба лифта не работали, поэтому позвонили в обслуживающую их организацию ТОО "Арон-2010", телефон которой указан на двери.

- Проблемы с электричеством - у щитовой оторвали дверцу, ее залило водой, поэтому произошло замыкание, - пояснили в диспетчерской. - Мы обслуживаем только лифты, которые, кстати, предназначены только для перевозки инвалидов и взрослых с детскими колясками. В электрощитовую не имеем права лезть, поэтому сообщили о проблемах в отдел ЖКХ акимата Костаная

Сегодня, 3 ноября, корреспонденты "НГ" побывали в надземном переходе. Подъемники не работают, у электрощитовой нет дверцы.

- Мы в курсе проблем, уже созвонились с электриками, - пояснил главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Станислав ЛОБАНСКИЙ. - Дверцу щитовой оторвали вандалы. До конца недели восстановят подачу электричества и подъемники заработают.

В отделе ЖКХ еще раз напомнили - подъемники предназначены для инвалидов, взрослых с детьми в колясках и пенсионеров. В лифте не должны кататься все подряд, как это делают в Костанае. А также сообщили, что обслуживание самого надземного перехода занимается ТОО "Капитал групп союз", так что претензии по уборке и содержанию объекта нужно предъявлять этой фирме.

Надземный переход по пр.Назарбаева, который построили несколько лет назад, обошелся городскому бюджету в 168 млн тенге. Жители с первых дней жаловались на его неудобное расположение и нецелесообразное строительство, а сейчас называют "памятником коррупции".

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ