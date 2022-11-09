Но не из-за замыкания проводов, как было на прошлой неделе. Тогда в отделе ЖКХ акимата Костаная "НГ" сообщили, что вандалы оторвали дверцу щитовой и повредили ее, отчего замкнуло провода. Без электричества лифты не работали.

Сегодня, 9 ноября, свет был, но подъемник нам вызвать не удалось, хотя мы все сделали по инструкции. Нажали один раз на кнопку, после чего при наличии платформы, дверь должна была автоматически разблокироваться. Но этого не произошло ни в одном, ни во втором лифте. На втором этаже в подъемнике, что дальше от ТРЦ Plaza, замечаем: горит кнопка "Вниз", платформа наверху.

- Значит, лифт ушел в ошибку, - объясняет по телефону диспетчер. - Дверь открылась, заходите внутрь, кнопку нужно держать постоянно, пока не доехали. Лифт едет долго, многие не выдерживают, идет сбой.

Диспетчер обещала отправить электромонтёра. Но очевидно: подъемник не приспособлен для регулярного массового использования

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ