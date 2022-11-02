Постановление по делу о клевете в отношении журналистки Александры СЕРГАЗИНОВОЙ огласили сегодня, 2 ноября, в специализированном суде по административным правонарушениям Костаная.

Сергазинову обвиняли по ч. 3 ст. 73-3 КоАП РК (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении коррупционного преступления). Заявление в полицию написал руководитель департамента юстиции Костанайской области Амир УМАРОВ. Клевету чиновник увидел в статье "Сядут ли на скамью подсудимых председатель коллегии адвокатов Костанайской области и чиновник из Департамента юстиции?", в которой автор рассказала, как секретарь областной коллегии адвокатов Тогжан Агатаева могла получить адвокатскую лицензию с нарушением закона. В частности, чиновника разгневала цитата:

«Да, на все можно закрыть глаза: Тогжан Агатаева вместе с председателем коллегии адвокатов Рамилем Хисматуллиным, руководителем департамента юстиции Амиром Умаровым не совершили смертоубийство, а лишь сфальсифицировали документы, используя свое служебное положение и подорвав тем самым авторитет государства».

Судья Сабыр ТАЖКЕНОВ постановил прекратить производство по административному делу в связи с отсутствием состава преступления.

- Да, была статья, были вопросы, были фамилии Умаров и Хисматуллин, - объяснил свое решение Тажкенов. - Но статья была составлена на основании документов, предоставленных адвокатом Амировым. Он подтвердил, что такие документы были. Я считаю, что госпожа Сергазинова может быть уверена в достоверности представленных документов. Но их опровергает постановление о прекращении дела (в отношении Умарова - "НГ"), но оно тоже какое-то частичное. Умаров утверждал в ходе разбирательства, что они не обязаны проверять, какие документы должна предоставить Агатаева. Господа чиновники, вы ведь должны знать, какие документы вам предоставляются! Вглядываться надо в каждый документ, вас же не просто так назначили на это место!

Тажкенов сказал, что вину Сергазиновой по статье 73-3 не видит.

- Просто-напросто не вижу, - подчеркнул судья. - Но в какой-то степени надо быть аккуратнее в выражениях. Вы все-таки лицо, к которому прислушиваются и считают ваши слова за чистую монету.

Постановление может быть обжаловано в областном суде в течение 10 рабочих дней.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Читайте также:

Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае

Честное имя пострадало? - Статью журналистки, обвиняемой в клевете, проанализирует лингвист



