Слушание по делу журналиста Александры СЕРГАЗИНОВОЙ прошло в специализированном суде по административным правонарушениям Костаная 22 июля.

Ранее в отношении Сергазиновой участковый инспектор полиции составил протокол о правонарушении по ч. 3 ст. 73-3,КоАП РК (клевета, соединённая с обвинением лица в совершении коррупционного преступления). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 200 МРП (612 600 тенге) или административного ареста на 25 суток.

Поводом для судебного разбирательства стала статья Сергазиновой «Сядут ли на скамью подсудимых председатель коллегии адвокатов Костанайской области и чиновник из Департамента юстиции?», опубликованная на сайте ИА «Тобол-Инфо» 7 июня 2022 года. Как сообщается в статье, юристы коллегии адвокатов рассказали, что секретарь областной коллегии адвокатов Тогжан Агатаева могла получить адвокатскую лицензию с нарушениями закона. В статье также говорится, что по результатам служебной проверки сотрудники департамента юстиции были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка оказания госуслуг.

Недовольство начальника департамента юстиции Амира УМАРОВА, вызвал следующий абзац:

«Да, на все можно закрыть глаза: Тогжан Агатаева вместе с председателем коллегии адвокатов Рамилем Хисматуллиным, руководителем департамента юстиции Амиром Умаровым не совершили смертоубийство, а лишь сфальсифицировали документы, используя свое служебное положение и подорвав тем самым авторитет государства».

Умаров считает, что фраза о фальсификации документов – это клевета, поэтому обратился в полицию. На судебном процессе он запретил показывать свое лицо.

Амир Умаров (слева) и его адвокат

Александра Сергазинова пояснила в суде, что единственная цель ее публикации - обнародовать факты и предать огласке ту ситуацию, которая творится в государственном органе.

- Мне бы хотелось, чтобы прокуратура отреагировала, - отметила журналистка. - Я не признаю вину, я лишь рассказывала историю, с которой ко мне обратился адвокат областной коллегии Амиров. Он предоставил мне все документы по этой истории. На их основании был написан материал. Господин Умаров, который написал на меня заявление в полицию, не оспаривая ни одного факта по тексту, он только выделяет одно лишь предложение. Его я сформулировала на основании тех фактов, которые были приведены в моей статье. В частности, стажер Агатаева, не получив диплома о высшем образовании, поступает в коллегию адвокатов. По этому факту даже уголовное дело возбуждено. Все это Умаров и его подчиненные должны были перепроверить. Если его подчиненные совершили нарушение, то руководитель ведь тоже отвечает за свой госорган. Более того, Умаровым подписаны все протоколы. Я считаю, Умаров причастен к тому, что была незаконно выдана лицензия. Агатаева после шумихи вернула лицензию, потому что были предоставлены подложные документы, сделанные задним числом.

- Что сфальсифицировал Умаров? – спросил адвокат Умарова Сергей ПОНОМАРЕВ.

- Нет диплома о юридическом образовании, - ответила Сергазинова.

- Из вашей статьи следует, что Умаров в группе лиц по предварительному сговору фальсифицировали документы. Какие документы вы имели ввиду? – продолжил Пономарев.

- Это пакет документов, который предоставляется при сдаче экзаменов на занятие адвокатской деятельностью. – пояснила Сергазинова.

Копии протоколов заседаний комиссии суд истребовал для обозрения, их подробно изучат на следующем заседании.

Умаров и Пономарев доказывали, что начальник департамента юстиции не обязан лично проверять достоверность документов кандидатов на адвокатскую лицензию. Вся проверка департамента сводится к тому, предоставлен ли весь список документов и заполнены ли в нем все графы.

- Есть три стадии получения лицензии, - объяснил Умаров. – На первой кандидат проходит стажировку в коллегии адвокатов. В этом процессе наш департамент никак не участвует. На второй стадии кандидат проходит аттестацию в нашем департаменте в два этапа: собеседование и подает документы через сайт egov.kz. За достоверность сведений несет ответственность сам заявитель. Тезис о том, что было заключение, которое якобы мной было подделано, оно автоматически отпадает. Я не вижу заключения. Третья стадия – выдача лицензии от министерства юстиции. Все документы рассматривает комиссия из 7 человек.

- Президиум решает – допускать человека к стажировке или нет, президиум проверяет документы, - сказал Пономарев.

Отвечая на вопросы адвоката Александры Сергазиновой Сергея БЗИКОВА, он добавил:

– В данной ситуации с Агатаевой вообще нет никакой фальсификации. Есть нарушение порядка прохождения стажировки в Костанайской областной коллегии адвокатов. Да, сам порядок принятия был нарушен, но ни одного сфальсифицированного документа здесь нет! Здесь нет подделки бумаг. А в статье говорится, что в группе лиц сфальсифицировал какие-то документы.

Бектас Амиров

В суде в качестве свидетеля заслушали адвоката Бектаса Амирова. Он подтвердил, что ранее рассказывал Сергазиновой о том, как вычислил нарушения в выдаче лицензии Агатаевой.

Сергей Бзиков (слева)

Адвокат Сергей Бзиков попросил суд приостановить рассмотрение административного дела, так как сейчас, по его данным, Генпрокуратура рассматривает вопрос об отмене постановления о прекращении уголовного дела в отношении Умарова.

Изучать материалы дела и документы департамента юстиции суд будет на следующем заседании, которое назначено на 29 июля.

Однако «НГ» вероятно не сможет рассказать читателям о том, что станет известно на этом слушании. Дело в том, что судья Сабыр ТАЖКЕНОВ в конце первого заседания потребовал взять с журналистов и наблюдателя подписку о неразглашении. При этом свое требование судья никак не мотивировал с точки зрения законодательства, ведь процесс в административном суде - открытый. Корреспондент «НГ» отказался давать подписку, так как это будет воспрепятствованием профессиональной деятельности. На что судья отреагировал так: «Хорошо, но в следующий раз не запускайте его».

Фото Георгия ГОВОРОВА