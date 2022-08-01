Сегодня, 1 августа, последний день для формирования вопросов, а завтра будет вынесено постановление суда о проведении экспертизы.

Журналистку Александру Сергазинову обвиняют по ч. 3 ст. 73-3, КоАП РК (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении коррупционного преступления). Клевета, по мнению руководителя департамента юстиции Амира УМАРОВА, содержится в статье о том, что секретарь областной коллегии адвокатов Тогжан Агатаева могла получить адвокатскую лицензию с нарушением закона, а именно в одном из предложений этой статьи.

Сергазинова утверждает, что она сделала вывод о фальсификации документов на основе фактов. Чиновник убеждает суд, что документы он не подделывал, а был нарушен порядок прохождения стажировки.

На первом заседании судья Сабыр ТАЖКЕНОВ потребовал взять с журналистов и наблюдателей подписку о неразглашении. Корреспондент «НГ» отказался, на что судья отреагировал так: «Хорошо, но в следующий раз не запускайте его». Однако на заседание, которое состоялось 29 июля, пустили не только автора этой статьи, но и других журналистов и правозащитников, которые не были на первом заседании.

Судья в начале заседания спросил адвоката Сергея ПОНОМАРЕВА, защищающего Умарова, в какой степени опубликованная статья порочит честь и достоинство чиновника? Защитник ответил, что ущерб репутации подтверждают комментарии под статьей на сайте.

- Для этого я и приобщил мнения отдельных членов общества, - сказал адвокат. - Кто-то, прочитав эту статью, решил, что у нас в государственной службе вор на воре сидит и вором погоняет. Амир Умаров не считает себя вором, он не считает, что в нашем государстве можно все купить за деньги. Но его в этом обвиняет журналистка Сергазинова.

- По этой статье мы обязаны незамедлительно информировать руководство министерства юстиции, - добавил Умаров. - Я, как представитель территориального департамента... Доверие ко мне подрывается. Мне был дан кредит доверия, который я должен оправдать. У меня есть коллеги, у них создается впечатление, так как они не вникают глубоко в суть дела.

Пономарев отметил, что Сергазинова могла бы писать о фальсификации документов, если бы Умаров был осужден.

- Откройте сайт «ТоболИнфо», - сказал адвокат. - Сегодня оправдали Федина - это предоставление обществу информации. Общество ведь не знает, что Федина оправдали, и переживает за него. Сергазинова рассказала об оправдательном приговоре - народ рукоплещет, кто-то негодует, но никто никого не обвиняет. Она же не пишет, что Верховный суд подорвал доверие к государству! Что касается филолога, здесь и без него можно понять, что данные сведения в статье Сергазиновой - порочащие!

- А я говорю, что нет, - сказал Тажкенов. - Нам для этого и нужен специалист с государственной лицензией. Он должен дать оценку или оставить ее на усмотрение суда. Таким образом мы обеспечим полноту изучения материалов дела.

Стороны долго спорили где именно могут провести эспертизу: в Костанае, Актобе или Нур-Султане. Суд решил, что сам выберет место.

Адвокат Сергей БЗИКОВ и его подзащитная Александра Сергазинова на этом же заседании смогли ознакомиться с первичным протоколом и заявлением Агатаевой.

- В этих документах прямо указан номер диплома Агатаевой, дата его выдачи, даты прохождения аттестации, - прокомментировал документы Бзиков. - На прошлом заседании Умаров говорил, что он фильтром не является, предоставленные сведения не проверяет. Но по стандартам оказания госуслуг они смотрят полноту представленных документов, соответствие квалификационным требованиям. Сомневаясь в достоверности информации, которую предоставил Умаров, мы просим допросить в качестве специалиста правового инспектора по лицензированию министерства юстиции Азамата Тоскулова. Он может дать разъяснения касательно того, что должен был делать Умаров с представленными Агатаевой документами.

Против допроса выступил адвокат Пономарев, заявив, что по итогам проверки министерства юстиции в действиях Умарова каких-либо нарушений выявлено не было. Судья отклонил просьбу Бзикова, посчитав, что это выходит за рамки административного дела.

В конце заседания с речью выступил Амир Умаров, который еще в начале процесса запретил использовать свое изображение в СМИ.

- Дело в том, что я рад участию СМИ в этом процессе, меня стали чаще узнавать! - сказал он. - Я хочу заявить - никто из нас не идеален, всем свойственно допускать ошибки. Как сказал Конфуций, раз сделать глупость не беда, беда - не хотеть ее исправить. Я сюда пришел не за кровью, а за тем, чтобы защитить свое доброе имя. Я не хочу,чтобы Сергазинову арестовали или оштрафовали. Мне важно, чтобы суд разобрался. Даже если мы придем к мировому соглашению, Сергазинова признает вину и напишет опровержение, мне этого будет достаточно. Данный процесс для меня - лишь промежуточная стадия, чтобы я мог в гражданском порядке требовать опровержения. Меня возмущает то, что меня не выслушали, как другую сторону, которую обвиняют в фальсификации. Что мешало человеку обратиться ко мне? Может быть, содержание статьи было бы другим. Я хочу, чтобы общество меня поняло. Я об себя ноги вытирать не дам!

Дату нового заседания по этому делу пока не назначили.

Фото Георгия ГОВОРОВА