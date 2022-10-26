Напомним, бродячую собаку сбили 28 сентября. Водитель автотранспорта намерено наехал на животное, уверены волонтеры ОО «Надежда плюс kst». Именно они с первых дней активно боролись за судьбу собаки. Зоозащитники написали заявление в северный отдел полиции Костаная, приложили видеозапись с места происшествия. Однако полицейские списали заявление в номенклатуру за неимением состава уголовного правонарушения.

Эмма в день выписки из клиники

Активисты же надеялись, что Закон «Об ответственном обращении с животными» работает. Но, по факту, для привлечения водителя к уголовной ответственности по статье «жестокое обращение с животными» оказалось недостаточным просто сбить собаку, уехать с места происшествия, не оказать помощь окровавленному животному.

В пресс-службе департамента полиции уточнили, что рассмотреть случившееся как нарушение ПДД невозможно, потому как на автотранспорте не оказалось следов от наезда. А чтобы квалифицировать случай как уголовное деяние, тогда нужно, как минимум, заявление от хозяина (а в данном случае собака бесхозная), максимум же требуется признание водителя в намеренном наезде. Только при таком раскладе прокуратура бы дала добро на запуск уголовного дела. А раз нет ни одного из факторов, то и нет самого дела. А значит, заявление благополучно направилось в наряд.

Зоозащитники из ОО «Надежда плюс kst» обратились в специализированный следственный суд с жалобой о признании действий сотрудников полиции северного отдела города Костаная незаконными, а также с просьбой провести расследование и привлечь водителя к ответственности. 22 октября судья отказал в жалобе, признав действия полицейских оправданными с точки зрения действующего законодательства.

- Закрытый судебный процесс шел в течение двух дней. Судья внимательно слушал, задавал много вопросов, - рассказала «НГ» представлявшая в суде интересы волонтеров костанайская зоозащитница, волонтер ОО «Надежда плюс kst» Анастасия СЕРИКОВА. - Насколько мне известно, этот случай вызвал резонанс в области, крайне редко подобное происходит здесь. Мы подали жалобу о признании действий сотрудников полиции незаконными и необоснованными, а также просили возбудить уголовное дело в отношении водителя.

Со слов волонтера, следственный суд признал свою ограниченность в действиях, поэтому переквалифицировать дело о сбитой собаке не может. Единственное, суд прокомментировал обоснованность действий полицейских.

- Здесь есть такой нюанс, - продолжила Серикова, дело не может быть квалифицированным по уголовной статье, потому что животное осталось живым.

Во время судебного заседания участники обсудили обстоятельства происшедшего. Так как факт случился на автодороге, значит любой объект - человек либо кто-то иной - является помехой.

- Если животное имеет хозяина, то тот будет нести ответственность за животное, - уточнила Анастасия. - Есть такой нюанс, животное бесхозное - значит никто не несет ответственности, не с кого, получается, спросить. Кто будет отвечать? И этот нюанс, из-за которого никак не могут квалифицировать это дело.

Волонтерам в суде подтвердили, что в случившемся нет состав преступления. И если это произошло на дороге, то будет рассмотрено как дорожно-транспортное происшествие. В таком случае собака будет считаться помехой для автотранспорта.

- С какого бы бока не смотреть, получается, что собака виновата сама, - не согласна с доводами правосудия Серикова. - Даже если она мирно лежала, все равно она виновата сама. Виновата, что она есть, что она вообще существует, что она не принадлежит никому...

Но активисты не опускают рук, эта ситуация их лишь вдохновила продолжить отстаивать права животных.

- Я как волонтер понимаю, что в этой ситуации есть недоработка в законодательстве, где подобный случай не рассматривается, - считает зоозащитница. - Признаю, что у нас не хватает юридического опыта в подобных вопросах. Мы планируем сейчас с волонтерами писать депутатам парламента письмо с просьбой пересмотреть закон и внести изменения, чтобы подобные случаи могли как-то квалифицировать. Понимаю, когда собака выбежала на дорогу, но это одна ситуация, а в нашем случае - другая.

Кроме этого Анастасия Серикова рассказала, что водитель не так давно вышел с волонтерами на связь. Он был готов частично возместить расходы на лечение собаки. В итоге водитель оплатил 50 тысяч тенге на счет ветклиники «Айболит», где собаку вернули к жизни. Сумма компенсации составила лишь 25% от общей стоимости всех затрат. Оставшиеся 150 тысяч тенге теперь "висят" долгом на волонтерах. Зоозащитники намерены объявить сбор средств.

- Нельзя сказать, что мы примирились, пожали друг другу руки. Нет такого, - пояснила Анастасия. - В понимании любого зоозащитника-волонтера максимально оказать внимание животному - вот, что важно. Из двух зол мы выбрали наименьшее: мы выбрали то, что сейчас больше всего нужно животному.

Сейчас с собакой все хорошо. Состоянию ее здоровья уже ничто не угрожает. 21 октября ей сделали операцию. У животного диагностировали частичный разрыв селезенки.

- По показаниям ей удалили селезенку. Совместили процедуру со стерилизацией, дабы не вводить наркоз дважды, - рассказала «НГ» председатель ОО «Надежда плюс kst» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ.

Кстати, эта истории имеет счастливое продолжение. Собака обрела своего нового хозяина. 22 сентября животное выписали, его забрала неравнодушная жительница Костаная. Собаке дали кличку Эмма.