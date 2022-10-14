Члены ПК «Юбилейный» оспаривают законность постановления акимата города об утверждении проекта детальной планировки микрорайона Юбилейный (II очередь), что означает застройку многоэтажками территории садового общества.

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Суд первой инстанции вернул иск без рассмотрения. Мотивация судьи специализированного административного суда Майры Салькеевой - истцу, конкретно - председателю ПК, не были должным образом делегированы полномочия защищать права членов кооператива. Так что права подписывать заявление в суд он не имеет.

На определение суда о возврате иска была подана частная жалоба. Ее рассмотрела судья областного суда Карлыгаш Исмагулова и пришла к выводу, что председатель ПК вправе предъявлять иск в интересах членов кооператива, поскольку обжалуемые действия (принятое акиматом постановление N1068 от 27 мая 2022 года) затрагивают их интересы, что также отражено в уставе кооператива.

Так что областной суд определил: направить иск в суд первой инстанции для рассмотрения по существу спора.

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