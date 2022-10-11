9 октября в «Jastar Saraiy» прошел Гранд Финал конкурса красоты «Мисс Костанай-2022», в итоге победила 18-летняя Нина Доброжан. На следующее утро после конкурса, 10 октября, случился скандал: трое членов жюри в пресс-релизе для СМИ высказались, что не были согласны с решением принятым остальными. Организатор пояснила свою позицию по этому поводу.

- Гранд Финал - это лишь заключительная часть конкурса, до этого были разные этапы, по прохождению которых жюри и оценивало участниц , - прокомментировала организатор конкурса Карина ТЕКЛЮК. - Из семи членов жюри четверо присутствовали на всех этапах и приняли решение, что победительницей будет именно Нина Доброжан, так как она лучше остальных девушек проявила себя в них. Остальные члены жюри не присутствовали во время прохождения девушками всех этапов конкурса, потому их мнение не может быть объективным. Мы приглашали Ерлана Калмакова на кастинги, но так как он очень занятый человек, он не смог прийти. Айсулу Туткушева присутствовала только на творческом этапе конкурса, а Абая Дуйсекова мы пригласили только на финальную часть конкурса. В любом случае, представлять нашу область на «Мисс Казахстан-2022» будет именно Нина Доброжан, это решение неизменно и нам всем нужно пожелать ей удачи.

Фото Андрея СКИБЫ