Месяц назад, 4 сентября, акимат Костанайской области объявил о централизованном сборе денег для пострадавших от лесных пожаров в Аулиекольском и Карасуском районах, указав реквизиты ОФ "Қайырымдылық KZ". И почти сразу у общественников появились вопросы к этому благому делу.

Гражданский активист, руководитель ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного" Николай ГИНЬЯТОВ на странице своей организации в соцсети "Одноклассники" заявил (орфография и пунктуация в тексте сохранены):

- Фонд был создан и зарегистрирован в органах юстиции лишь 28 июня 2022 года, то есть буквально за пару месяцев до возникновения пожаров в нашем регионе... Кто этот самый "определитель", определивший этот фонд единым фондом для сбора средств и почему именно его? Не нашлось в Казахстане общественного фонда? Вот у нас чиновники никак не могут открыто и прозрачно работать. Никак! Даже не смогли честно, открыто и прозрачно выбрать для этой работы открытый и прозрачный фонд с хорошей репутацией, всё какие-то постоянно "замуты" и схемы...

Вопросы Гиньятова вызвала и пресс-конференция представителей фонда, на которой 7 сентября депутат областного маслихата Гульмира КАПЕНОВА заявила, что фонд был создан еще после пожара на ул. Набережной, произошедшего 9 мая, но затем его работу приостановили. А теперь, когда возникла необходимость, фонд вновь начал свою работу, но уже с новыми учредителями.

- Зачем так откровенно и нагло лгать? - возмущается в своем комментарии Гиньятов. - Ведь все эти юридические утверждения проверяются и при необходимости опровергаются на раз-два.

Он приложил справки, полученные на egov.kz 6 сентября. В них указаны имена учредителей и дата первичной регистрации фонда - 28 июня.

"НГ" попросила Гульмиру Капенову прокомментировать эти обвинения.

Гульмира Капенова / Фото Сауле Куанбек

- Я немного некорректно сформулировала тогда на пресс-конференции, - ответила она. - Хотела сказать, что финансовая помощь будет производится по аналогии, как коллеги из ОФ "Suiіkti Qostanai" отработали с майскими погорельцами.

– У нас были спонсорские деньги, мы их поделили и дали, - подтвердила "НГ" и руководитель ОФ "Suiіkti Qostanai"Александра СЕРГАЗИНОВА.

А в начале сентября областные маслихат и общественный совет провели совместное заседание и решили организовать общественную структуру, где могли бы аккумулироваться деньги для точечной помощи погорельцам. Потому как уже 3 сентября, по словам Капеновой, на личные счета ее коллег-общественников стали поступать переводы со всех регионов страны. И те, кто собирал деньги, не знал, как распорядиться с ними. Кроме того, благотворители из коммерческих структур и госорганов, как правило, не работают с личными счетами физических лиц.

Далее возник вопрос регистрации. Чтобы провести эту процедуру с нуля, необходимо время. А срочность в сборе средств для погорельцев была очевидна. Поэтому стали выбирать из уже действующих НКО.

- Чтобы избежать всех юридических проволочек, мы взяли готовый фонд, у которого был свой счет, подходящий по видам деятельности устав, и быстро перерегистрировали его, - объяснила Капенова. - А почему именно их выбрали? Потому что фонд планировал заявить о прекращении своей деятельности. Люди готовы были его закрыть, поэтому мы выбрали, условно говоря, свободную НПО.

Николай Гиньятов в приведенной им справке от 6 сентября указывает имена учредителей: Ахметов Батырбек Мыкансалыкович, Калиев Ильяс Мендыбаевич и Ищанов Серикжан Сырымбекович. С момента перерегистрации, датируемой, по словам Капеновой, тем же 6 сентября, в состав учредителей были введены она и Нурбек Абдибеков - председатель ОФ «Sanaly urpaq-2050» и Комитета по вопросам противодействия коррупционным проявлениям, строительства, индустриально-инновационного развития, транспорта и дорожного развития областного общественного совета. Тогда же Калиева и Ищанова вывели из состава учредителей.

- Председатель фонда - Батырбек Салыкович Ахметов. Он имеет большой опыт в государственной службе, уже несколько лет возглавляет областной совет ветеранов, - комментирует Капенова. - На нем большой объем работы: проверка документов, платежи через бухгалтера...

Она также пояснила претензию к определению статуса «единого фонда» в сборе средств для погорельцев:

– Я много раз подчеркивала - мы единый фонд, но не единственный.

Капенова отмечает, что оказание помощи погорельцам - сложный механизм, так как нужно учитывать степень нанесенного пожаром ущерба.

- Я, конечно, могла сыграть в добрую женщину и раздать, условно, по 7 млн тенге, - говорит она. - Потому что было предложение поделить деньги поровну и отдать погорельцам. Но потом мы столкнулись с тем, что люди остались в принципе ни с чем. Сейчас мы точечно работаем с каждым пострадавшим. И перенаправляем деньги со счета фонда на основании ходатайства специально созданной в пострадавших районах комиссии. В составе этих комиссий руководители всех районных госорганов, представители маслихатов и общественных советов. Погорельцы приходят туда с заявлением и оценкой ущерба.

По словам учредителя, ОФ "Қайырымдылық KZ" оказал материальную помощь по 1 млн тенге жителям, чьи дома полностью сгорели, и по 500 тысяч тенге - частично пострадавшим.

- Это не возмещение ущерба, это разовая материальная помощь, которую получила каждая семья вне зависимости от того, собственник или квартирант, - комментирует Капенова.

Разбирая истории погорельцев, общественники столкнулись с тем, что гараж и другие придомовые постройки, а также домашний скот не были зарегистрированы. В таких случаях государство по закону не может возместить ущерб. Поэтому фонд взял на себя обязательство оказать помощь на основании ходатайства комиссии и оценки размера ущерба.

Фонд уже перечислил деньги тем, кто потерял домашний скот, не зарегистрированный в базе ИСЖ.

- Потеряли, условно, 30 гусей - им перечисляем деньги за 30 гусей, потеряли 3 гуся - за 3 гуся. Мы не ходим по базарам и не покупаем каждому корову. Мы направляем деньги на личные счета пострадавших, - пояснила Гульмира Амангельдиевна. - Приличная цена указана, но, опять же, насколько я, городской житель, могу судить об этом. В части материального имущества ждем ходатайства с актами оценки, по ним начнем делать выплаты.

От пожаров пострадали и мелкие предприниматели, которые торговали вдоль трассы вареньем, вениками и грибами. Они не могут подтвердить размер ущерба, так что компенсаций от государства не получат, а поддержка НПП «Атамекен» направлена, как правило, субъектам среднего бизнеса.

- Среди пострадавших есть физические лица, чья деятельность оформлена, как ИП, - поясняет Капенова. - На зиму были запасы - это то, с чего люди кормились. У них это сгорело. Нами было принято решение на основании ходатайства той же комиссии возместить ущерб. Определились 5 человек, им направили в общем 12,9 млн тенге. Оценочная комиссия выезжала, среднерыночная стоимость определялась за их товар.

ОФ "Қайырымдылық KZ" рассчитывает, что средств хватит на благоустройство не только во дворах пострадавших, но и территории поселка. Один такой запрос в фонде уже одобрили.

- В фонд поступило ходатайство от акима сельского округа Аманкарагай с просьбой оказать помощь в благоустройстве и создании условий для развития поселка, а именно установка детских и спортивных площадок, - сообщил "НГ" учредитель ОФ "Қайырымдылық KZ" Нурбек АБДИБЕКОВ. - Фондом выделяются 20 млн тенге для строительства многофункционального поля для футбола, баскетбола, волейбола, а также двух детских площадок на сумму 22,7 млн тенге. Думаем, что уже в конце октября у жителей села появятся новые игровые площадки.

К 30 сентября в ОФ "Қайырымдылық KZ" поступило более 1 млрд тенге. Направлены на счета пострадавших 211 млн тенге. На счету осталось 973 млн тенге. С 30 сентября по 4 октября иных поступлений в фонд не было. Финансовую отчетность фонд публикует в официальном инстаграм-профиле.