Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили учредители общественного фонда "Қайырымдылық KZ" во время брифинга в РСК. Эти деньги будут расходоваться по мере необходимости для покупки того, что будут просить в своих заявках рабочие комиссии. Их создадут при акиматах в Аулиекольском и Карасуском районах.

Представитель фонда, депутат облмаслихата Гульмира КАПЕНОВА сообщила, что деньги фонда не будут тратить на строительство новых домов в с. Аулиеколь. Для этих целей будут использовать 800 млн тенге из резерва акима области. При этом те пострадавшие семьи, которые не захотят переезжать в новые дома в Аулиеколе, смогут запросить денежную компенсацию в соответствии с проведенной оценкой ущерба. Деньги же, собранные фондом, могут быть использованы для обеспечения новых домов всей необходимой техникой.

- Если комиссия запросит деньги у нас, мы будем рассматривать и в рамках действующего законодательства выделять деньги. Но за последние дни поступает много помощи, в том числе от крупных финансовых институтов, бизнес-структур. Люди поняли, что уже не нужно присылать продукты, одежду, сегодня приходят стройматериалы, бытовая техника. Когда это все структурируется, будет понятно, что нужно будет дозакупать, - уточнила Капенова.

Это касается в том числе и жителей с. Люблинка в Карасуском районе, где были пожары 3 сентября.

- Мы встречались в Люблинке с населением, акимом села, - сообщила Капенова. - По словам людей, пожар к ним пришел с поля, это был стихийный пожар, ведется следствие по причине пожара. Местные власти предприняли меры по недопущения пожара в поселок, но, к сожалению, сильный ветер даже через опашку принес огонь. Там пострадали 8 домов и 1 крестьянское хозяйство. "Атамекен" сейчас напрямую работает с КХ по восстановлению ущерба, сгоревшей техники. Надо признать, что первые сутки на них внимание не было акцентировано, районные власти сами решали их вопросы. Но уже на вторые сутки гуманитарный груз к ним пришел, и когда мы к ним приехали, нам сказали, что они уже всем обеспечены. Этот вопрос на контроле, мы Люблинку не забываем.

Капенова сообщила, что фонд был создан еще после пожара на ул. Набережной, произошедшего 9 мая, но затем его работу приостановили. Теперь, когда возникла необходимость, фонд вновь начал свою работу, но уже с новыми учредителями.

- Мы сегодня не заявляем, что это единственный фонд, но это единый фонд Костанайской области, который будет аккумулировать основные средства для решения всех проблем, которые возникли в результате чрезвычайной ситуации из-за пожаров в Аулиекольском и Карасуском районах. Это основной фонд, так как возникло очень много частных сборов, они разрознены, не всегда понятны, не всегда открыты, поэтому возникла инициатива создать единый фонд, чтобы была прозрачность, - отметила Капенова.

Срока окончания сборов денег пока нет, он будет работать до тех пор, пока в нем будет необходимость.

Первое направление – помочь людям, которые пострадали. Если после этого останутся деньги или будут новые поступления, будут решать вопросы, связанные с ущербом, нанесенным населенным пунктам - такие, как поврежденные ограждения, остановки и другие общественные места.

- В том случае, если мы решим полностью вопросы людей и поселков, а средства еще будут оставаться, третьим направлением станет озеленение, - добавила Капенова.

Физические лица могут перечислить деньги пострадавшим в Приложениях банков Halyk и Kaspi в разделе «Платежи» - «Благотворительность».



Реквизиты для юридических лиц:

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Фото Константина РАШЕВСКОГО