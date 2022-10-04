Министр внутренних дел Марат Ахметжанов рассказал, сколько россиян прибыло на территорию Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан. На сегодня выехали из страны 147 тысяч", - сказал глава МВД, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.

Ахметжанов добавил, что ограничений для въезда граждан России не будет.

"Когда только объявили (о частичной мобилизации в России. - Прим.), были заторы. Со вчерашнего дня вернулось в прежний темп. Например, вчера более 7 тысяч граждан Российской Федерации въехали в нашу страну, около 11 тысяч выехали. Приезжающие уезжают. Все на миграционном контроле", - добавил он.

По данным Министерства цифрового развития РК, только 70 тысяч россиян, приехавших в Казахстан с 21 сентября, получили индивидуальный идентификационный номер.

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Российские власти хотят призвать в армию 300 тысяч резервистов.

Ранее министр внутренних дел рассказал, что россиян будут экстрадировать, если на родине их объявят в розыск.