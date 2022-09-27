Министра внутренних дел РК спросили, будет ли Казахстан выдавать россиян-уклонистов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь - и у нас, и в Российской Федерации - уголовно наказуемое деяние. Кроме того, вы знаете, что в случае объявления в розыск мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию", - ответил Марат Ахметжанов на брифинге СЦК.

Министр отметил, что речь не идет о мобилизованных гражданах России.

"Если это уголовное правонарушение, сегодня каждый день как со стороны России, так и с нашей стороны ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных нашими парламентами.

Вопрос не стоит о мобилизации, я говорю об уголовных правонарушениях, которые зарегистрированы, которые санкционированы и объявлены в международный розыск. Военкоматы если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи", - заключил глава МВД Казахстана.