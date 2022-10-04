Причину взрыва и последующего за ним пожара, в результате которого погибло четыре сотрудника оружейного магазина, назвали в Генеральной прокуратуре РК.

"Следствием установлено, что накануне происшествия руководитель магазина, имея разрешение на реализацию пороха, приобрел в Карагандинской области 40 килограммов пороха марки «Сокол» для последующей расфасовки и продажи", - говорится в сообщении. - "Данный порох был транспортирован в г.Костанай в нарушение правил перевозки опасных грузов при 36 градусах температуры воздуха и помещен на хранение в подвальную комнату магазина, где и произошел взрыв."

Эксперты пришли к выводу, что причиной взрыва стало воспламенение пороха, которое привело к разрушениям и пожару. Сейчас следствие устанавливает степень ответственности виновных лиц.

Напомним, ЧП в оружейном магазине произошло 3 сентября. Огонь перекинулся на соседние коммерческие объекты и жилые дома. В результате пожара погибло 4 сотрудника магазина, еще 11 пострадали.