Такой вывод следует из решения экономического суда, которое состоялось 30 сентября. СМЭС заключил, что заказчик капитального ремонта в лице главного врача незаконно расторг договор с подрядчиком, ТОО «Вершина».

Фото из архива "НГ"

Судебное разбирательство объединяло иски обеих сторон. КГП «Костанайская областная детская больница» в свою очередь требовала признать ТОО недобросовестным участником государственных закупок. Этот иск не был удовлетворен.

Получается, что заказчик незаконно воспрепятствовал строителям в исполнении договора подряда.

Больница принимает пациентов в чужих помещениях, неприспособленных к потребностям детского здравоохранения, с августа 2020 года. По договору подряда № 285, заключенному 21 июля 2020 года, ремонт стоимостью 1,2 млрд тенге должен был завершиться к 1 февраля 2021 года. Не завершился. И в сентябре и. о. главного врача больницы Улыкбек Асилбеков в одностороннем порядке договор с подрядчиком расторг. За нарушение сроков сдачи объекта. Но ТОО «Вершина» с расторжением не согласилось, утверждая, что значительная часть площадей медучреждения администрацией больницы была предоставлена строителям для ремонта лишь за 13 дней до окончания срока, обозначенного в договоре.

Состоялось мировое соглашение, однако продолжать ремонт строители не могли - у заказчика истек срок договора с компанией, осуществлявшей на объекте технический надзор. Работать без него ТОО «Вершина» не имело права. Новый технадзор смог выйти на объект лишь через два месяца, но со строителями на этот срок договор заказчик не продлил... В таком духе «взаимодействие» сторон неминуемо привело к взаимным претензиям и судебным разбирательствам. Назначались экспертизы, переносились сроки рассмотрения.

Вне суда на решение проблемы пытались влиять депутаты областного маслихата. Тщетно. Вели проверки ревизионная комиссия и департамент внутреннего государственного аудита. Но ремонт как стоял, так и стоит. Возмущение родителей, запросы прессы к местным исполнительным органам о том, что они должны что-то предпринять в такой вопиющей для детского здравоохранения ситуации, наталкивались на один ответ - «идут судебные разбирательства».

В своем иске ТОО «Вершина» также просило, чтобы суд понудил КГП направить на корректировку проектно-сметную документацию по этому капитальному ремонту. ТОО в прессе не раз озвучивало свою позицию о том, что ПСД, несмотря на прохождение госэкспертизы, содержит немало погрешностей, требующих технических решений, изменений в смете. В этой части иска товариществу в удовлетворении отказано.

Но большая часть работ в больнице все-таки до приостановки ремонта была выполнена. Судья Ардак Кокеман в ходе процесса выезжала на объект, получая прямо на строительной площадке пояснения. В финале судебного разбирательства возник вопрос о медиации, но мировое соглашение не состоялось. Строители были за, заказчик против.

Решение суда еще не вступило в силу. Впереди месяц на обжалование. Вопрос о том, когда возобновится ремонт областной детской больницы, остается по-прежнему открытым.

Судья Кокеман направила по итогам рассмотрения два частных определения: в Генеральную прокуратуру РК и акиму Костанайской области. Цель обоих - «для принятия мер в целях предупреждения нарушений законности в будущем». О результатах рассмотрения определений и принятых мерах в месячный срок адресаты обязаны известить суд.

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