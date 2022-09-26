Из 100 объектов образования к отопительному сезону готовы 99, еще в одном - ОШ № 13 - проходит капитальный ремонт. Из 30 объектов здравоохранения готовы 29, так как ремонт в областной детской больнице все еще в стадии заморозки. Акты готовности получили все 27 социальных объектов.

Об этом сегодня, 26 сентября, сообщили на аппаратном совещании в акимате Костаная.

- Из 1 184 многоквартирных жилых домов готовы только 1 027, обслуживающим организациям нужно завершить подготовительные работы до 28 сентября, - отметил руководитель отдела ЖКХ Данияр САБИТОВ. - Отопительный сезон будет начат в штатном режиме, с учетом погодных условий, при установлении суточной температуры в течение трех суток на уровне 10 градусов тепла и ниже.



В 2023 году планируется ремонт теплосетей по пр. Абая, в районе академии полиции. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, что на пр. Абая будут менять асфальт.

- Нужно все согласовать, чтобы не было такого, что вы работы сделали, а потом уже начали асфальт укладывать, - дал указание аким. И спросил Сабитова: - У вас к отопительному сезону не готовы больше 100 домов. Почему?



- Не было газа и горячей воды, - ответил руководитель отдела ЖКХ. - Также повлияло, что многие дома перешли в ОСИ и ПТ и столкнулись с подготовкой впервые.



И. о. директора ГКП «КТЭК» Виктор ШМЫГЛОВ сообщил, что во время опрессовки выявили 9 порывов и 9 дефектов.

- На ТЭЦ мы провели капитальный ремонт парового котла, заменили сетевой насосный агрегат, провели капремонты подогревателя сетевой воды и турбины, заменили вакуумный насос, - перечислил. - Отремонтировали тепловые сети по ул. Арыстанбекова (в районе дома № 16), Карбышева (в районе дома № 45), по пр. Кобыланды батыра - на участке от ул. Урожайная до перекрестка ул. Алтынсарина-Орджоникидзе. Также проходят работы по ул. Маяковского и по ул. Герасимова в микрорайоне Аэропорт. В целом котельные и тепловые сети готовы к отопительному сезону.



- В начале года, во время прошлого отопительного сезона, была авария на котельной № 3, - напомнил аким Костаная. - У вас есть материалы, запчасти, бригады для готовности к устранению подобных аварий?



- К сожалению, у нас нет этого в достаточном объеме, - ответил Шмылов. И пояснил: - Антимонопольное законодательство запрещает нам приобретать материалы наперед. То, что мы закупаем, мы должны использовать. Запас у нас есть. Если авария будет, мы сможем устранить. У нас сейчас 7 бригад, но они минимально укомплектованы - вместо девяти человек там по три-четыре.



Жундубаев резюмировал - проблему с нехваткой сотрудников руководство КТЭК должно решать самостоятельно.

Данияр Сабитов напомнил о недавнем ЧП, в результате которого 17 сентября ТЭК осталась без электроснгабжения, а город - без горячей воды. И сообщил, что ГКП "КТЭК" готовит материалы для взыскания ущерба, ориентировочная сумма - 4,2 млн тенге.

До конца 2022 года должны сделать реконструкцию водопровода ГКП «Костанай-Су» по ул. Быковского, в границах пр. Абая - ул. Маяковского. Об этом сообщил директор ГКП Казбек ШАЛАБАЕВ.

- Закончим реконструкцию водовода от водоочистных сооружений до перекрестка ул. Дощанова-Майлина и самотечного коллектора по ул. Шипина, - добавил он. - Это позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение и снизит износ сетей во время отопительного сезона.

Фото Андрея СКИБЫ