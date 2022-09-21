Новости

1 млн долларов выделили ОАЭ для восстановления лесов в Костанайской области

21 сентября 2022, 10:14 |  Государство

Эти деньги пойдут на лесовосстановительные работы после природных пожаров в нашем регионе, сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.

Премьер-министр Алихан Смаилов во время официального визита в Объединенные Арабские Эмираты во Дворце «Аль-Бахр» поблагодарил Президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна за оказанную помощь.

Шейх в свою очередь отметил, что Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты связывают особенные, очень дружественные отношения.

Напомним, лесные пожары в Костанайской области начались днём 2 сентября и перекинулись на населённые пункты. Площадь возгорания достигла 43 000 га. Ликвидировать пожары удалось на девятый день.