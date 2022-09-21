Предложение парламентариев переименовать Нур-Султан в Астану включили в проект Конституционного закона. Поддерживаете ли вы обратное переименование столицы Казахстана? Да. Нужно изживать последствия культа личности первого президента Казахстана.

Да. Сам Нурсултан Назарбаев высказывался против названия города в его честь.

Нет. Это выглядит, как подачка народу перед внеочередными президентскими выборами.

Нет. Нурсултан Назарбаев достоин того, чтобы в его честь была названа столица.

