1 млн долларов выделили ОАЭ для восстановления лесов в Костанайской области
21 сентября 2022, 10:14 | Государство
Эти деньги пойдут на лесовосстановительные работы после природных пожаров в нашем регионе, сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.
Премьер-министр Алихан Смаилов во время официального визита в Объединенные Арабские Эмираты во Дворце «Аль-Бахр» поблагодарил Президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна за оказанную помощь.
Шейх в свою очередь отметил, что Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты связывают особенные, очень дружественные отношения.
Напомним, лесные пожары в Костанайской области начались днём 2 сентября и перекинулись на населённые пункты. Площадь возгорания достигла 43 000 га. Ликвидировать пожары удалось на девятый день.
Последние новости
21.09.22 09:54 «Мы скотники, а не специалисты» - По делу о солнечных панелях допросили свидетелей в суде Костаная
21.09.22 09:10 300 тенге за пол-литра воды: когда родители будут платить меньше за питание детей в школах
20.09.22 10:44 Мужчина погиб в ДТП возле Талапкера
20.09.22 09:57 Собака Гретта и кот Вредина - Как спасали животных из зоны пожаров в Аулиекольском районе
19.09.22 18:52 Кабель, порвали кабель! - Почему костанайцы на день без горячей воды, объяснили в КТЭК
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.