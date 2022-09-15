Досудебное расследование в отношении руководства КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства» по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия 13 сентября начала прокуратурой Костанайской области.

- В этот же день руководитель учреждения задержан в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и водворен в изолятор временного содержания. - сообщает пресс-служба ведомства. - 15 сентября в отношении руководителя учреждения судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно данным сайта госзакупок, руководителем этого лесхоза является Асгат Бисултанович Жакашев.

Расследование продолжается, иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит.

Напомним, лесные пожары в Костанайской области начались днём 2 сентября и перекинулись на населённые пункты. Ликвидировать пожары удалось на девятый день.